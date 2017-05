Cerar: Ocena ogroženosti Slovenije ostaja nizka, varnost državljanov je naša prva skrb

Svet za nacionalno varnost (SNAV) se je na današnji seji seznanil s trenutno oceno teroristične ogroženosti, ki jo je podala medresorska skupina za protiterorizem. "Ocena ostaja nespremenjena, nizka, to je dva od pet," je povedal premier Miro Cerar. A hkrati je opozoril, da mednarodne okoliščine ostajajo še naprej nepredvidljive, zato se lahko ocena hitro spremeni. Vlada in ostale pristojne institucije po njegovih besedah ostajajo budni in pozorni ter spremljajo vse okoliščine, da se položaj ne bi poslabšal. "Skrb za varnost državljank in državljanov ter naše države je na prvem mestu," je še dejal.

SNAV je obravnaval tudi nedavni globalni kibernetični napad. Seznanil se je z dejstvom, da Slovenija ni bila ciljno targetirana in da državni informacijski sistem ni bil prizadet. Ministrstvo za javno upravo namreč redno nadgrajuje operacijske sisteme in drugo programsko opremo. Vlada se po Cerarjevih besedah zaveda pomembnosti kibernetične varnosti, zato je v letošnjem letu ustanovila nacionalni organ za kibernetično varnost, ki naj bi koordiniral vse pristojne organe za učinkovito obrambo pred tovrstnimi napadi. Ustrezna zakonodaja na tem področju bo v skladu z EU smernicami pripravljena do letos poleti.

SNAV je obravnaval tudi stanje na področju migracij. Po premierjevih besedah se je zahodno-balkanska migracijska pot zaprla, še vedno pa v Slovenijo prihajajo manjše skupine migrantov. Slovenska policija je pozorna tudi na sredozemsko migracijsko pot, "kjer pa za zdaj ni večjega dotoka migrantov", je dejal.

Stopnja ogroženosti zaradi terorizma v Sloveniji ostaja nizka, je povedal premier Cerar. (Foto: AP)

Dogovor med Turčijo in EU je po informacijah slovenskega premierja še vedno trden. "Nobenih pokazateljev ni, da bi se dogovor kaj mehčal ali slabel. Tudi dotok nelegalnih migracij iz Turčije v EU je relativno majhen - od nič do sto dnevno. To pomeni, da Turčija izpolnjuje svoje zaveze, zelo je okrepljena tudi evropska straža na zunanjih mejah EU," je dejal. Smo pa po njegovih besedah še vedno soočeni z organiziranimi kriminalnimi skupinami, ki migrante nezakonito prevažajo preko meja, čemur pa "bomo verjetno priča tudi v prihodnje".

Na seji sveta za nacionalno varnost so govorili še o vrhu Nata, ki bo 25. maja v Bruslju in se ga bo udeležil tudi Cerar. Na njem bo govora o krepitvi transatlantske povezave in vlogi Nata v mednarodnem boju proti terorizmu, pa tudi povečanju deleža za obrambo v posameznih državah. V zvezi s slednjim je Cerar poudaril, da je Slovenija sredstva začela povečevati, podobno pa namerava ravnati v prihodnje.

Mahnič: Obrambni mehanizmi so preprečili kibernetični napad na klinični center

Kibernetične napade, ki so v petek odjeknili po vsem svetu, je na današnji seji obravnaval tudi odbor DZ za obrambo. Predsednik Žan Mahnič je vdore v sisteme označil za "čisto kriminalno dejanje". Kot je dodal, še vedno ni jasno, kdo je napad izvedel, kljub temu, da so se v zvezi s tem pojavile mnoge špekulacije.

"Predvsem obveščevalne službe ugotavljajo, da varnost nikjer ni 100-odstotna, internet prinaša številne pasti, lahko pa rečem, da je bil z nekaterimi obrambnimi mehanizmi, ki jih imamo, v petek uspešno preprečen napad na klinični center in še na nekatere druge zdravstvene ustanove, ki so bile tudi tarča napada v Sloveniji," je dejal.

Povedal je tudi, da člani odbora niso bili seznanjeni s podatki, ki bi potrjevali, da je bilo v Sloveniji osem napadov, kot so v soboto poročali mediji. Kot je dejal, policija ve samo za Revoz.

"To ni nič novega, takšni napadi so zadnjih dveh letih so gospodarskim družbam povzročili približno milijon evrov škode," je še dejal poslanec in izpostavil, da problem predstavlja predvsem dejstvo, da gospodarske družbe takšnih napadov ne prijavijo, predvsem ker se bojijo, kaj bo s poslovnimi partnerji. Je pa po podatkih policije uspešno preiskanih okoli 44-odstotkov takšnih kaznivih dejanj, je še povedal.

Kot je po seji pojasnil predsednik odbora Žan Mahnič, so jim pristojne službe pojasnile, da so v Sloveniji seznanjene samo z napadom na Revoz, so pa obrambni mehanizmi preprečili napad na klinični center in druge zdravstvene ustanove. (Foto: Thinkstock)

Slovenija po njegovih besedah na področju kibernetične varnosti gradi infrastrukturo, trenutno pa se izvaja t.i. dvotirni pristop. "To pomeni, da se na eni strani pripravi zakon o kibernetični varnosti, na drugi strani pa, da se gre v njegovo izvedbo. To trenutno počne urad za varstvo tajnih podatkov," je pojasnil.

Problem pa Mahnič vidi v tem, da "imamo na oblasti koalicijo, ki se pomena kibernetične varnosti ne zaveda". Odbor je po besedah njegovega predsednika danes med drugim glasoval o sklepih, ki so šli v smeri zaščite kritične infrastrukture, njeno posodabljanje ter zagotovitev finančnih sredstev za kibernetično varnost.

Poslanci SMC, SD in DeSUS so glasovali proti, zato se je seja končala brez sprejetih sklepov. "To dokazuje, da se vladajoča koalicija do problema obnaša brezbrižno," je bil kritičen Mahnič.