Maja Makovec Brenčič prisega na odločnost, slab rezultat anket pripisuje poznemu začetku kampanje

Nekoč ekonomistka, danes ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Maja Makovec Brenčič tudi v svoji predvolilni kampanji stavi na mlade. Med drugim zagovarja volilno pravico od 16. leta. Kot največjo težavo mladih prepoznava težjo zaposljivost prevelikega števila družboslovcev in pomanjkanje inženirjev. Tudi zato se zavzema za povezovanje gospodarstva in izobraževanja.