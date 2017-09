Makovec Brenčičeva bi na volišča poslala že 16-letnike

Kandidatka za predsednico republike Maja Makovec Brenčič iz vrst SMC je v volilni program umestila predloga pridobitve volilne pravice s 16. letom in ustavnega veta predsednika republike. Spodbujala bo vseživljenjsko učenje, gibanje med prebivalci in trajnostni razvoj, je napovedala in odgovorila tudi na očitke o dodatkih za stalno pripravljenost.

Makovec Brenčičeva, ki je bila vpletena v afero dodatkov za pripravljenost, pravi, da je ves denar vrnila. (Foto: Miro Majcen)

Makovec Brenčičeva je v predstavitvi programa, ki sledi sloganu Bolj odločno, poudarila, da je znanje gorivo prihodnosti in da moramo spodbujati vseživljenjsko učenje. Medgeneracijsko učenje je ključno za to, da lahko Slovenija raste, je prepričana kandidatka, sicer aktualna ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Ob tem je napovedala, da bo predlagala mentorsko shemo za razvoj, ki temelji na ideji povezovanja izkušenj in energije mladih.

Za mlade sicer predlaga volilno pravico s 16. letom, saj je "prav, da jih spodbudimo k aktivnemu državljanstvu". Obenem za mlade predlaga uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.

V program je uvrstila tudi prizadevanja za več gibanja in manj slabih razvad. Že predlagano uro gibanja v šolah želi kot predsednica priporočati vsem aktivnim državljanom, je pojasnila in poudarila, da sta vrednoti zdravja in gibanja tisti, ki dajeta kakovost življenju. Vzpostaviti želi fundacijo za prihodnost, ki bi se zavzemala za krepitev talentov, da bi lahko "na področju športa, kulture, umetnosti, znanosti prosperirali tisti, ki si to najbolj zaslužijo".

Poudarila je tudi pomen trajnostnega razvoja in napovedala, da bo podpirala odprtost in diplomatski del aktivnosti na gospodarskem in drugih področjih.

Po mnenju kandidatke je zaradi vseh globalnih in evropskih izzivov pa tudi nacionalnih tem, kot je arbitraža, čas za ustanovitev strateškega sveta predsednika republike. Predlaga tudi ustavni veto, s katerim bi imel predsednik pravico sprožiti ustavno presojo pred začetkom izvajanja zakona. Prav tako predlaga nov način imenovanja sodnikov, ki bi jih na predlog sodnega sveta imenoval predsednik.

Dejala je tudi, da nanjo v zadnjih dneh letijo številni očitki glede dodatkov za stalno pripravljenost, ki jih je prejemala na ljubljanski ekonomski fakulteti. Poudarila je, da je ta sredstva v celoti vrnila. Kot je zatrdila, je kot ministrica sprožila vse nujne postopke za preverjanje namenske porabe teh sredstev. Na novinarsko vprašanje je pojasnila še, da je povrnila tudi prevozne stroške, ki so bili neustrezno obračunani v okviru Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.

Poleg Makovec Brenčičeve so v volilno tekmo vstopili tudi aktualni predsednik Borut Pahor, kamniški župan Marjan Šarec, predsednica NSi Ljudmila Novak, evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc, kandidatka stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič in koprski župan Boris Popovič.