Mali bolniki na URI Soča dobili novi napravi za pomoč pri gibanju

V rehabilitacijskem centru Soča so se razveselili novih naprav. Namenjeni sta rehabilitaciji otrok, okrog 300 se jih vsako leto zdravi na Soči, z njima pa se bodo lahko ponovno naučili gibati. Najmlajše bolnike so ob slovesni priložnosti obiskali tudi uspešni slovenski paraolimpijci in jim skušali prenesti nekaj dobre volje ter pozitivne energije.