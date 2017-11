FOTO: Mali koraki za velik cilj: Za otroke v Hiši zavetja Palčica smo skupaj zbrali 61.000 evrov

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vodilo projekta Malih korakov je med drugim tudi osnovno dostojanstvo vseh, ne glede na vero, barvo kože in narodnost.

Akcija je letos v ospredje postavila otroke, ki si jih starši ne zaslužijo, saj so žrtve najhujših zlorab - spolnih, fizičnih in psihičnih.

Tekači so kilometre letos dobrodelno premagovali za zavod Palčica, krizni center za otroke stare do šest let, ki zaradi različnih okoliščin ostanejo brez staršev.

V Hiši zavetja Palčica skrbijo za te otroke, dokler jim ne najdejo bolj varnega in primernega novega doma. Ves letos zbran denar bo tako šel za vse potrebe v domu oziroma za otroke.

61.000 evrov zbranega denarja smo predali Hiši palčica. (Foto: Miro Majcen)

Denar smo zbirali ves oktober. Tekači so se najprej podali po trasi na Gorenjskem, sledila sta še dva tekaška dneva po Savinjski dolini in Dolenjski. Trpečim otrokom ste lahko pomagali tako, da ste poslali kratko sporočilo SVET ali SVET5 na 1919 in tako darovali enega ali pet evrov.

Akcija je letos potekala že sedmič. V šestih letih smo pomagali že marsikomu, skupno pa smo z vašo pomočjo zbrali že več kot 400.000 evrov.