Tri Slovenke iskreno o 'sodobni mami': Facebook popolna sreča je iluzija, v vlogo 'popolne serviserke' pa se postavljamo predvsem same

Svet se vrti z veliko hitrostjo. Čeprav večina ob tem pomisli na tehnološki razvoj, se spreminja tudi družba, spreminjajo se odnosi, celo materinstvo.

Mlade matere so na udaru mita o popolnosti opozarjajo strokovnjaki. To pa lahko v njihovo življenje, partnerski odnos in družinski odnos prinaša velik stres.

Med pomembnejše vire takšnega pritiska popolnosti še bolj kot mediji, vplivajo družbena omrežja, ki več ne govorijo o nedosegljivih idealih popolnih manekenk in družinah bogatih in slavnih "nekje v Hollywoodu", od česar se je nekoliko lažje razumsko distancirati, ampak "o sosedi, ki ima popolnega partnerja, popolnega otroka, popolno službo - in še popolnega psa".

Nekatere mlade mamice se odločajo, da materinstvo in ljubezen do družbenih omrežij združijo. Nastaja generacija "mami-blogerk" in "insta-mamic", ki - predvsem v ZDA - s svojimi profili služijo celo milijone.

Na drugi strani so matere milenijske generacije najljubša tarča trgovcev. Samo v ZDA letno zapravijo okoli 2,5 bilijona dolarjev in opravijo okoli 85-odstotkov vseh družinskih nakupov.

Kako pa se s temi trendi, "zahtevami" sodobnega sveta, spopadajo Slovenke. Na pogovor smo povabiti tri ženske, mamice, stare od 30-34 let. Tri ženske, ki krmarijo med poklicem, materinstvom in vsakodnevnim življenjem. Spraševali smo jih, kako se spopadajo z izzivi, ki jih izpostavljajo strokovnjaki - od usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, do mita o popolnosti, o vlogi, ki jo v njihovem življenju igrajo družbena omrežja.

Urednica portala, motivatorka in glasbenica, zaposlena v prodaji. Na prvi pogled tri povsem različne ženske iz različnih koncev Slovenije, ki pa se soočajo s podobnimi izzivi, ko gre za vprašanje, kako biti ženska in mama v sodobnem svetu.

Iluzija Facebook sreče

Neža Šabanovič Grmšek, Zagorje ob Savi

Kako usklajuješ zasebno in poklicno življenje?

Naporna je vsaka stvar, ki se je lotiš intenzivno. A ta napor, kar se tiče službe odtehtajo uspehi, kar pa materinstva - otroci imajo način, da ti vsak dan znova vzbudijo čustva, za katera prej sploh nisi vedel, da obstajajo.

Časa zase nikoli ni dovolj, a si ga vsake toliko vzamem. To potrebuje vsak človek, sicer na dolgi rok ne more normalno funkcionirati. Kaj ta čas pomeni - ali druženje s prijateljicami, šport, masažo ... je stvar posameznika. Brez podpore partnerja in družine si ne predstavljam, kako bi uspešno vodila podjetje in spletni portal ZON.si - Zasavske onlajn novice. Pa ne govorim le o varstvu otrok in strinjaju z mojimi odločitvami. To, da najbližji verjamejo vate in te spodbujajo. To je ključno.

Sodobni trendi narekujejo stremenje s popolnosti ...

Delam na tem, da bosta moja otroka samostojna, da bosta hodila pokončno in da bosta delalapošteno. Skušam jima dopustiti, da enostavno sta otroka in obenem ju privajam na realnoživljenje. Kaj bo iz njiju je njuna odločitev. Z možem jima bova omogočila to kar ju zanima, kaj sebo izcimilo iz tega pa ni moč napovedati. Neža Š.G.

Sama sem daleč od popolnosti kot jo poznamo iz filmov. Kar pa se mene tiče sem popolna in sem vedno bila - v vsej noriji, zmešnjavi, neumnostih in prepirih je popolna tudi moja družina. Recimo, ko se zjutraj odpravljamo od doma - šestletnik si obuje eno nogavico in je prepričan, da je pripravljen za v šolo. Ko se vendarle obleče, si svežo majico popaca s pašteto. Oblečem še dveletnika, ki se potem, ko je že obut in oblečen do konca, pokaka. In lahko začnemo znova. Vendarle se odpravimo iz hiše, ko ugotovimo, da mi manjka otroški sedež, ker ga je mož odpeljal v službo. Ko rešimo še to zagato in ko odložim oba malčka, vsakega na svojem koncu, pokličem moža, da bi norela glede avtosedeža, a me že na začetku klica ustavi: "Če ste imeli spet naporno jutro je številka trenutno nedosegljiva tuu tuu tuu ..." in bruhneva v smeh.

"Instamame", mame blogerke … na eni strani današnje mame na družbenih omrežjih delijo svoje zasebno življenje in življenje svojih otrok. Na spletu pa iščejo nasvete o vzgoji, nakupih za otroke, nekatere skušajo iz iz svoje zgodbe o materinstvu narediti spletni posel …

Aktivne profile imam na Facebooku, Instagramu, Twitterju in Youtubeu. Veliko časa jim posvečam - ker je to del moje službe. Kot urednica sem urednica pač moram slediti kaj se dogaja, zato težko ločim, kdaj je vpogled služben in kdaj čisto zasebne narave. Ko imamo "družinski čas" pa se potrudim, da je telefon daleč stran.

Vsake toliko objavim kaj, kar mi je všeč, tudi osebne stvari. V tujini so blogerji že lep čas uspešni, medtem ko je pri nas to trend zadnjega časa. Jih občudujem,

da imajo čas vse kar počnejo tudi ovekovečiti. Glede na to, da v službi fotografiram, snemam, tipkam, objavljam ... sem včasih prav jezna nase, kako mi določeni domači trenutki uidejo in jih nimam na nobenih sliki ali video zapisu, ker sem se tako vživela, da mi niti na pamet ni prišlo.

Na moje življenje pa zapisi na spletu in družbenih omrežjih ne vplivajo. Sama ljudi niti ne ločujem na mamice in na nemamice, ampak rada preberem kakšne konstruktivne komentarje, bloge, zapise ... pa naj bo to ata, mama ali kdorkoli. Nikakor pa me ne zanimajo nakupovalne navade "Jožice iz Spodnjega Dupleka", ki je nakupila preveč sira in je ta v hladilniku splesnel, sedaj pa svoje frustracije stresa na trgovce in trgovke.

Kar na družbenih omrežjih opažam, pa je, da ravno tisti, ki so, sodeč po objavah na Facebooku, videti tako blazno srečni - se ves čas objemajo s partnerjem, z otroki cele dneve pečejo piškote, pa rišejo po kamenčkih in javijo kdaj gredo na stranišče in spat - najbolj nesrečni ljudje. Družbena omrežja izkoriščajo, da zunanjemu svetu lažejo in svoje dolgočasno nesrečno življenje skrivajo za umetno ustvarjenim profilom.

"Zakaj bi vzgajala otroka, kot neka mamica svetuje na svojem blogu? Ljudje smo si različni"

Katja P., Celje

Kako usklajuješ zasebno in poklicno življenje?

Delam v pisarni, v prodaji, vsak dan od ponedeljka do petka od sedmih do treh. Zjutraj grem od doma že ob šestih, domov pridem šele okoli štirih popoldne. Čas zase imam tako šele okoli 21. Ure in dvakrat na teden, ko grem zvečer na telovadbo.

Partner me podpira, pomaga, stoji ob strani. Če potrebujem kakšen večer zase s prijateljico za kavo, ni problema. On poskrbi za otroke. Kar je navsezadnje tudi prav, saj je njihov oče.

Svoje otroke vidim šele, ko pridem domov, nato hitimo k popoldanskim obveznostim, ki jih ima starejša hčerka. Na srečo jih ima le trikrat na teden, zagovarjam namreč tudi to, da otrok potrebuje prosti čas in igro.

Sodobni trendi narekujejo stremenje s popolnosti ...

Moja mama ni planirala moje prihodnosti, tudi jaz tega za svoje otroke ne počnem. Učim jih,da morajo biti pošteni, prijazni in pomagati. Vsak posameznik se mora naučiti kakopreživeti, se znajti v življenju. Čemu bom jaz zdaj pomagala pri vsem, potem v življenjuotrok ne bo znal nič sam storiti in bo vedno odvisen od mene. Katja P.

Nisem popolna mamica, nisem popolna delavka, niti se ne ubadam s tem vprašanjem ali sem popolna. Važno je da je vse postorjeno, otroci zdravi, preskrbljeni in da imajo občutek da so varni in obdani z ljubeznijo. Za prijatelje si vzamem čas, za partnerja je poskrbljeno.

"Instamame", mame blogerke … na eni strani današnje mame na družbenih omrežjih delijo svoje zasebno življenje in življenje svojih otrok. Na spletu pa iščejo nasvete o vzgoji, nakupih za otroke, nekatere skušajo iz iz svoje zgodbe o materinstvu narediti spletni posel …

Imam Facebook profil, občasno objavim kakšno fotografijo svojih otrok , ko nekaj naredijo, ustvarijo, me nasmejejo in sem zelo ponosna na njih, vendar tega ne objavljam vsak dan. Facebook sicer preverim vsak dan, vendar zgolj zato, da vidim kaj objavljajo moji prijatelji.

Ne berem blogov sodobnih mamic, vsaka ima svojo vzgojo. In zakaj bi vzgajala otroka na podlagi nekega bloga, kjer neka mamica daje nasvete, kako in kaj. Otroci niso isti, vsak ima svoje navade, svoj karakter. Različni smo si.

"Nič in nihče nas v popolnost ne sili bolj kot silimo sami sebe"

Jasmina Turnšek, Ljubljana

Kako usklajuješ zasebno in poklicno življenje?

Vse se da, če se hoče, predvsem pa, če se tako odločiš. Moja vsakodnevna pozitivna afirmacija, ki je že del mene je, da imam časa na pretek in da lahko poskrbim za vse.

Tudi čas zase se mi zdi zelo pomemben – takrat hranim svojo dušo z dejavnostmi in stvarmi, ki me veselijo. Ko sem izpolnjena in srečna jaz, prenašam to energijo zadovoljne mame na moža in sina. S tem, ko poskrbim zase lahko bolj kvalitetno sebe dele s svojo družino - preprosto, več imajo od mene.

Moj urnik je res poln - ampak delo, ki ga opravljam se prepleta s tem, kar jaz sem. Z mojim delom smo prepleteni vsi - moj mož in moj sin. Vsi smo vključeni v moje delo in vsi vemo vse.

Z Alešem imava tudi skupno kariero - to je najina glasbena skupina in nastopanje. Tukaj že uspešno sodelujeva že 15 let. Glasba je moja velika ljubezen in moja velika ljubezen je tudi mentorstvo ljudem do boljšega in kvalitetnejšega življenja. S svojim znanjem in delavnicami za osebnostno rast živim velik del sebe. Kako naj bi potem za "službo" izbrala kaj drugega kot to, da usmerjam in kažem pot tudi drugim. Moja kariera in zasebno življenje sta neločljivo povezani. To kar sem in kar živim je tudi moja služba. Zato mi ni naporno. Ne more biti naporno, če počneš nekaj, kar te veseli.

Sodobni trendi narekujejo stremenje s popolnosti ...

Za svojega otroka želim, da bo srečen, da najde svojo vrednost - da o sebi spozna, da je vreden lepih odnosov, lepih stvari in vsega dobrega vživljenju. Da se zaveda svohe vrednosti in si oblikuje o sebi dobro mnenje.Ostalo bo sledilo samo po sebi. Učim ga to, kar bi ga naj tudi v šoli, pa gane: kako razmišljati, kako se imeti rad, kako imeti dobre odnose, kako bitimoder starš, kako upravljati z denarjem, kako biti zdrav. Jasmina T.

Res je in z ženskami, ki skušajo temu ustreči, se srečujem tudi pri svojem delu. Jaz temu pravim "popolna serviserka" z velikimi pričakovanji do sebe, ki gre čez sebe in si pri tem škodi, dokler se ne sesuje in ne zmore več.

Seveda bi radi bili popolni. Na vseh področjih. A nihče nas ne sili bolj kot naša lastna kritika. Naša lastna pričakovanja. Kaj smo dosegle s tem, da se nenehno kritiziramo, kakšne smo in kako bi še lahko bile boljše? Nič. Popoln postaneš takrat, ko sprejmeš svojo nepopolnost. Takrat izgubimo strahove, ki nas vodijo že celo življenje. To, da nisem bila nikdar dovolj dobra. To, da bom morda ponižana, zapuščena, zavržena … da se bo moje življenje ponovilo. In ja - saj se ponavlja. Tudi danes. Potrebna je sprememba, nov pogled in nov odnos.

"Instamame", mame blogerke … na eni strani današnje mame na družbenih omrežjih delijo svoje zasebno življenje in življenje svojih otrok. Na spletu pa iščejo nasvete o vzgoji, nakupih za otroke, nekatere skušajo iz iz svoje zgodbe o materinstvu narediti spletni posel …

Svoj profil imam na Facebooku. Osebni in poslovni. Ta profila gresta z roko v roki. Veliko objav, ki jih objavim na poslovnem profilu delim tudi na osebnem. Včasih začutim oziroma dobim navdih, da pišem o družinskem življenju predvsem iz terapevtskega vidika ali pa kar tako, iz veselja. Moje delo je takšno, da tudi skozi osebne zgodbe in spoznanja širim ideje o povezovanju, ljubezni in rešitvah v odnosih, življenju. Ljudi usmerim skozi mojo zgodbo, kako je uspelo ali neuspelo meni; morda nekdo najde podobnost z mojo zgodbo in potem hkrati tudi rešitev zase. Če samo nekomu kakšen moj, en stavek spremeni kvaliteto življenja je to

izjemno.



Tudi sama z veseljem preberem kakšen dober članek. Veliko jih je - veliko ljudi ima čudovite ideje in močne izkušnje, ki mogoče koga premaknejo. O prebranem razmislim - sprejmem ali zavržem. Rada si ustvarim svoje mnenje in mislim s svojo glavo.