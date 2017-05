Mamice v stiski bodo zatočišče lahko našle v kranjskem materinskem domu

Ženske lahko v materinskem domu bivajo do enega leta. (Foto: Mestna občina Kranj )

S pomočjo dobrotnika Vincenca Drakslerja so v Kranju odprli nove prostore Materinskega doma Gorenjske, ki zdaj deluje na Jesenicah. Na novi lokaciji bo dom imel več prostora in predvsem zunanjih površin. Hkrati si želijo povečati program z dodatnimi sredstvi, zato da bi lahko sprejeli več oskrbovank.

Materinski dom Gorenjske je namenjen ženskam in materam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo - je v sedmih letih delovanja pomagal 60 ženskam in 90 otrokom. Trenutno so v njem nameščene štiri ženske z otroki.

Kot je pojasnila vodja programov v Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske Vilma Regovc, imajo na Jesenicah sicer primerno urejene prostore, vendar pa nimajo zunanjih površin, ki bi jih rabili za igro otrok in druge aktivnosti. Zato so po njenih besedah zelo veseli nove, "sanjske hiše" v Kranju s pripadajočo zelenico in dvoriščem.

Vsa sredstva za nakup in ureditev hiše v višini 443.000 evrov je zagotovil v Švici živeči Kranjčan Vincenc Draksler, ki že 17 let pomaga pri razvoju socialnih programov v Kranju in regiji. V vseh teh letih je prispeval že 2,5 milijona evrov, z njegovo pomočjo pa so ustanovili reintegracijski center za ozdravljene odvisnike, socialno podjetje in medgeneracijski center.

Prostori novega doma so novi in svetli. (Foto: Mestna občina Kranj )

Kot je dejal kranjski župan Boštjan Trilar, ga je Draksler pred nekaj meseci poklical, da bi rad še nekaj dobrega storil za Kranj. Fundacija Vincenca Drakslerja je zato v središču mesta kupila primerno hišo in jo dala v upravljanje Varni hiši Gorenjske za potrebe materinskega doma.

Čeprav pri financiranju socialnih programov večkrat sodelujejo sponzorji in donatorji, pa je tolikšna podpora posameznika posebna, je izpostavila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in dodala, da v vsej državi ne pozna podobnega primera. "Ta podpora ranljivim skupinam je ključna in le želimo si lahko, da bi bilo takšnih posameznikov še več," je dodala.

Po besedah ministrice objekt, ki so ga slavnostno odprli prav na mednarodni dan družin, kaže uspešno sodelovanje države in lokalne skupnosti, podpora donatorjev pa omogoča hitrejšo uresničitev projektov. Ob tem je Draksler, ki se trenutno mudi v Kranju in se je udeležil današnje slovesnosti, že napovedal novo donacijo, o kateri se bosta z županom pogovorila v sredo.

Materinski dom Gorenjske se bo z zdajšnjimi uporabniki z Jesenic v Kranj predvidoma preselil junija. Regovčeva pa si želi, da bi lahko v prihodnje sprejeli več uporabnikov. Nova hiša jim namreč omogoča namestitev sedmih žensk z otroki, gorenjski materinski dom pa ima za letos odobreno financiranje za štiri ženske in njihove otroke, kar je precej manj od potreb. Letos so bili zato primorani zavrniti že 11 žensk. Regovčeva upa, da bodo na novem razpisu pridobili dve dodatni mesti.

Ženske, ki so se znašle v socialni stiski, lahko v materinskem domu, ki jih je v Sloveniji osem, bivajo do enega leta. V tem času pa jim pomagajo rešiti socialne stisko, poiskati stanovanje in zaposlitev. Regovčeva je poudarila, da se večina žensk nato uspešno osamosvoji.