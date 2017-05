Mandarić: Olimpijo sem res kupil za en evro, a klub je bil takrat v rdečih številkah

Še zdaleč ni in še nekaj časa, kot kaže, ne bo končan spor med šefom Olimpije Milanom Mandarićem in odvetnikom Francijem Matozom. Mandarić je priznal, da je Olimpijo kupil za en evro, a je bil klub takrat globoko v rdečih številkah in je tako moral poravnati štiri milijone evrov dolga, sicer bi klub propadel.