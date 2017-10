Manj soli in sladkorja v Sparovih izdelkih

Velik delež soli užijemo z enim od osnovnih živil – kruhom. V Sparu so zato zmanjševanje soli najprej uvedli v svoji pekarni. Kupcem ponujajo ječmenov hlebček in koprivno copato z bistveno manj dodane soli, s strokovnjaki pa že snujejo nove izdelke. V Pekarni SPAR posebno pozornost namenjajo tudi kakovostnim maščobam, vsi njeni izdelki pa že vsebujejo manj kot dva odstotka trans-maščob, kar je v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

Ječmenov hlebček vsebuje kar za polovico manj soli kot običajen kruh (le 0,7 g v 100 g kruha). Pripravljen je iz temne pšenične moke z dodatkom ječmena, ječmenovih kosmičev, sončničnih in lanenih semen.

Ste vedeli, da Slovenke in Slovenci … …. v povprečju dnevno zaužijemo okoli 12 gramov soli (vir: NIJZ)? Ta količina je več kot podvojen vnos 5 gramov, kar je zadnja priporočena meja, ki jo postavlja Svetovna zdravstvena organizacija. … dnevno zaužijemo približno 95 gramov sladkorja (vir: SURS)? To je skoraj še enkrat več, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ki dnevni vnos sladkorja omejuje na 50 gramov.

Vse več izdelkov z manj sladkorja

V Sparu so se v sodelovanju s strokovnjaki na področju prehrane in dobavitelji zavzeto lotili sprememb receptur priljubljenih izdelkov. Plod sodelovanja je pester nabor izdelkov lastne trgovske znamke z manj dodanega sladkorja, ki vas bodo kljub temu še naprej navduševali s svojimi prepoznavnimi okusi. Z nakupom izdelkov, ki so jim v Sparu zmanjšali vsebnost dodanega sladkorja, bomo tako Slovenci v enem letu pojedli kar 15 ton sladkorja manj.

Pestra ponudba izdelkov brez dodanega sladkorja

V Sparu si vsak dan prizadevajo upravičiti zaupanje kupcev, ki so Spar že drugo leto zapored izbrali za svojo prvo trgovino. Zato so v okviru zaveze posebno pozornost posvetili ponudbi kakovostnih izdelkov brez dodanega sladkorja. V njihovih trgovinah lahko že danes dobite koruzne kosmiče, polnozrnati misli, bio paradižnikovo kašo brez dodanega sladkorja, sadne kaše za otroke, ržene in polnozrnate hrustljave prigrizke, polnozrnate riževe in koruzne vaflje in mnoge druge izdelke, ki vsebujejo le naravno prisotne sladkorje. Poleg tega so poskrbeli za raznoliko ponudbo izdelkov blagovnih znamk Spar, Spar Natur pur in Veganz, s katerimi lahko nadomestite običajni beli sladkor. Namesto slednjega za slajenje jedi uporabite med, javorjev, rižev ali agavin sirup, rjav trsni sladkor ali odličen kokosov sladkor, lahko tudi brezin sladkor (ksilitol) in izdelke iz stevie.

Za vitalen vsakdan

V okviru svoje zaveze so v Sparu stopili še korak dlje. Svoje kupce želijo ozaveščati o pomenu izbire kakovostnih maščob tako v izdelkih kot pri pripravi hrane, poudarjajo pa tudi pomen prehranskih vlaknin pri pestri in uravnoteženi prehrani. V sodelovanju z osebno trenerko Tamaro Simovič so pripravili motivacijski program Začnem danes, ki ga lahko spremljate na Sparovih profilih Facebook ali Instagram.

»Gibanje ne pomeni nujno treninga. Najdimo obliko, ki nam ustreza. To so lahko fitnes, kolesarjenje, plavanje, pohod na bližnji hrib, sprehod s kužkom ali karkoli drugega, kar nam prinaša veselje. Poskrbimo pa, da to počnemo vsaj 30 minut na dan,« svetuje osebna trenerka Tamara Simovič.

Več na: www.spar.si.

Naročnik oglasa je Spar Slovenija.