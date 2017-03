Marec je tu, vreme pa aprilsko. Če za konec tedna načrtujete izlet, predlagamo vzhod države

Malo sonca, malo dežja in snega – s takšnim vremenom se soočamo zadnje dni. Podobno bo vse do druge polovice naslednjega tedna. (Foto: Thinkstock)

Začel se je marec, vreme pa je že aprilsko, bi lahko rekli ob minulih dnevih in tudi vremenski napovedi za prihodnje dni. Če nas bo danes popoldne še razveselil kak sončni žarek, se bodo proti večeru oziroma ponoči na nebo spet pritepli gosti oblaki, ki lahko prinesejo padavine.

Največ sonca bo na vzhodu države

Če bi šli konec tedna na izlet, svetujemo, da se odpravite na vzhod države. Tam bo namreč najbolj jasno vreme, skladno s tem pa bodo tudi temperature višje, termometri naj bi pokazali celo več kot 17 stopinj Celzija.

Lepše vreme bo na vzhodu države, predvsem v soboto pa se bo tam precej visoko povzpela tudi temperatura. (Foto: POP TV)

Kakšno bo vreme v vašem koncu države?

Precej drugače kaže drugi polovici Slovenije. Na Arsu pravijo, da se bodo jutri dopoldne na zahodu pričele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne krepile in zvečer prehodno razširile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, ob obali do 8, najvišje dnevne pa od 8 do 14 stopinj Celzija.

V nedeljo napovedujejo pretežno oblačno vreme. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo, medtem ko bo na vzhodu nekoliko lepše vreme, a z nižjimi temperaturami kot v soboto. Veter bo počasi oslabel.

Dolgoročna napoved

V ponedeljek se bo muhasto vreme nadaljevalo. Občasne padavine se bodo prehodno razširile nad vso državo. Na Primorskem bo zapihala burja. Tudi v torek naj bi nebo nad državo še prekrivali temni oblaki, dnevne stopinje se bodo gibale okoli 10 stopinj Celzija. Lepše vreme se nam obeta šele v drugi polovici naslednjega tedna.