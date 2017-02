Margarine v slovenskih trgovinah praktično brez škodljivih trans maščob

Vemo, da naše telo nekatere maščobe nujno potrebuje, vendar jih je treba prav izbrati. Dodatno je potrebno paziti na njihovo količino in vrsto.

Že ob vsakdanji uporabi ugotovimo, da imamo opravka z dvema vrstama maščob. Tako poznamo tekoča olja, ki so večinoma rastlinskega izvora, in trde maščobe, ki so predvsem živalskega izvora. Glede na sestavo pa jih delimo v nasičene, nenasičene in trans maščobe. Nenasičene maščobe se nahajajo predvsem v tekočih oljih, kot so na primer repično, sončnično, laneno, oljčno in ribje olje. Nasičene maščobe pa so prisotne predvsem v trdih maščobah, kot so maslo, mast in palmino olje. Priporočljiva je zamenjava nasičenih maščob z nenasičenimi maščobami.

Kaj so trans maščobe?

Trans maščobe so posebna vrsta maščob. Pri delovanju človeškega telesa niso potrebne, naravno se v hrani nahajajo v nizkih količinah. Trans maščobe so naravno prisotne tudi v nekaterih živalskih proizvodih, kot so mleko, maslo ipd. Številne raziskave so pokazale, da trans maščobe povečujejo raven krvnega holesterola ter zato znatno povečujejo tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. Na tej osnovi so bila izdana strokovna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, da je potrebno količino trans maščob v živilih zmanjšati na najmanjšo možno vrednost, čemur je začela slediti tudi živilska industrija. Pomemben vir trans maščob v živilih predstavljajo industrijsko dodane delno hidrogenirane rastlinske maščobe oz. olja.

Trans maščobe v margarinah

V preteklosti so za največji vir trans maščob veljale margarine. Proizvedene so bile namreč s postopkom delnega hidrogeniranja, pri katerem so tekoča rastlinska olja postala trdna tudi pri sobni temperaturi. Ob tem procesu pa neizogibno nastajajo tudi trans maščobe. Uporaba margarine se je zelo razširila, ne le v gospodinjstvih, temveč tudi pri industrijski proizvodnji živil.

Vendar pa se je v zadnjih petnajstih letih proizvodnja margarine bistveno spremenila. Ko so raziskovalci ugotovili negativne vplive trans maščob na zdravje, so odgovorni proizvajalci začeli postopoma ukinjati zastarel proces hidrogeniranja maščob.

Lani izvedena raziskava v Sloveniji je pokazala, da margarine oz. mastni namazi v slovenskih trgovinah le redko vsebujejo kot sestavine problematične delno hidrogenirane rastlinske maščobe (upoštevajoč seznam sestavin na embalaži). Pregled trgovskih polic sedmih različnih trgovskih verig je namreč pokazal, da sta izmed 43 različnih margarin, ki so dostopne na policah in so bile vključene v raziskavo, le dve imeli kot sestavino navedeno delno hidrogenirano rastlinsko maščobo, kar predstavlja manj kot 5 % raziskanih vzorcev. V ostalih vzorcih je bila količina trans maščob zelo nizka. Takšne nizke količine trans maščob so tudi sicer naravno prisotne v rastlinskih oljih in ne nastanejo ob procesu izdelave margarine.

Rezultati raziskave so torej pokazali, da proizvajalci margarin pravilno označujejo uporabo delno hidrogeniranih maščob in da margarine v naših trgovinah praktično ne vsebujejo niti delno hidrogeniranih maščob niti trans maščob. Margarinam, ki bi lahko vsebovale nevarne trans maščobe, se potrošniki lahko povsem izognejo, če ne kupujejo takšnih, ki imajo med sestavinami navedeno delno hidrogenirano rastlinsko maščobo.

Margarine Rama, Becel in Becel ProActiv ter Lätta, ki jih proizvajamo v podjetju Unilever, ne vsebujejo delno hidrogeniranih maščob in praktično ne vsebujejo trans maščob.

V podjetju Unilever močno podpiramo stališče Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), da naj proizvajalci in trgovci prehranskih izdelkov minimizirajo vsebnost trans maščob v prehranski verigi.

V letu 2010 smo se v sklopu programa trajnostnega razvoja podjetja Unilever zavezali, da iz vseh naših izdelkov odstranimo vse trans maščobe, izvirajoče iz delno hidrogeniranih rastlinskih maščob. Ta zaveza je vključevala tudi izdelke Rama, Becel in Becel ProActiv ter Lätta.

Do leta 2012 smo iz vseh naših izdelkov odstranili trans maščobe, ki so posledica uporabe delno hidrogeniranih rastlinskih maščob. 100 % izdelkov iz našega asortimana ne vsebuje trans maščob, ki izvirajo iz delno hidrogeniranih rastlinskih olj. Tako so naši izdelki proizvedeni v skladu z aktualnimi priporočili glede vsebnosti trans maščobnih kislin.

