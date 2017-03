Mariborski klinični center in ptujska bolnišnica sta se dogovorili o odplačilu dolga

Ptujska bolnišnica UKC Maribor dolguje okoli 1,1 milijona evrov. (Foto: iStock)

V .d. direktorja UKC Maribor Janez Lavre in direktor Splošne bolnišnice Ptuj Andrej Levanič sta se danes dogovorila za možnosti odplačevanja dolga ptujske bolnišnice do UKC v višini 1,1 milijona evrov. Na kakšen način bo Ptuj odplačeval dolg in kako dolgo, nista razkrila. Bo pa po njunih besedah dogovor predvidoma sprejet v dveh oz. treh tednih.



Lavre je dejal, da bodo sedaj pripravili osnutek dogovora in ga ptujski bolnišnici poslali v potrditev. Od Ptuja pa pričakujejo, da bodo pripravili terminski načrt, kako bodo plačevali zapadle terjatve.

Vodstvo bolnišnice Ptuj bo pripravilo načrt za odplačilo dolga. (Foto: POP TV)

Levanič je dodal, da bo šlo za postopno odplačevanje, saj intenzivnega ob pogojih poslovanja ptujska bolnišnica ni zmožna. Ptujska bolnišnica namreč Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor dolguje 1,144 milijona evrov, vendar pa je odplačilo dolga težavno, saj je bolnišnica v slabem likvidnostnem stanju. Konec lanskega leta je imela za 5,6 milijona evrov zapadlih obveznosti, od tega tri milijone z datumom plačila nad 120 dni. Račune dobaviteljem povprečno plačujejo s 190-dnevno zamudo.

Levanič si je sicer prizadeval, da bi lahko dolg kompenzirali. Kot je prejšnji teden pojasnil, je večina dolga do UKC Maribor nastala iz transfuzijske dejavnosti. Leta 2008 se je transfuzijska dejavnost centralizirala in jo sedaj v ptujski bolnišnici izvaja UKC Maribor. Zaradi tega je ptujska bolnišnica po Levaničevih besedah na letni ravni izgubila nekaj 100.000 evrov prihodkov, po drugi strani pa morajo UKC Maribor brezplačno dajati v najem 250 kvadratnih metrov najboljših bolnišničnih prostorov. "Ta znesek iz najemnin, ki se je nabral v teh letih, močno presega milijon evrov, kolikor ptujska bolnišnica dolguje Mariboru," je dodal.

A na ministrstvu za zdravje menijo, da en javni zavod drugemu ne sme obračunavati najemnin, tako da očitno s tem predlogom ne bo uspel.