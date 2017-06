Marjan Fank: Lahko bi prišlo do manjših napetosti, a slovenska policija je pripravljena na odločitev o arbitraži

Slovenska policija je že nekaj časa pripravljena na skorajšnjo odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, bo pa vse odvisno od razvoja dogodkov, je danes ob robu slovesnosti ob dnevu policije dejal generalni direktor policije Marjan Fank. Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar incidentov ne pričakuje.

Kot je povedal Fank, sta za zdaj dve glavni neznanki, prva, kakšna bo sodba, in druga, kakšne bodo usmeritve vlade in drugih organov.

"Seveda smo za svoje področje pripravljeni že nekaj časa, bo pa vse odvisno od razvoja dogodkov. Nekako dopuščamo možnost, da bi lahko prihajalo do posameznih napetosti, ampak jaz iskreno upam, da bo prevladal zdrav razum, hladne glave in da se bomo izognili konfliktom in jih v primeru, da se pojavijo, tudi reševali na nek kultiviran način," je dejal Fank.

Ministrica je zatrdila, da bo policija svoje naloge opravila strokovno in zakonito. "Na incidente nikakor ne računamo, ker to nikakor ne more biti niti predpostavka za reševanje tega problema. Vsekakor bo pa policija, ki je samo eden od akterjev v tej zgodbi, to je dejansko izziv za celotno državo, svoje delo opravila strokovno in zakonito," je dodala ministrica.

Arbitražno sodišče bo v četrtek objavilo dokončno odločitev o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško tako na kopnem kot na morju. Mejo morajo določiti na podlagi pravil in načel mednarodnega prava, ob upoštevanju še pravičnosti in načelu dobrososedskih odnosov pa morajo določiti tudi stik oz. "junction" Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Odločba bo dokončna, brez možnosti pritožbe, državi pa naj bi ju implementirali v šestih mesecih. Slovenija zatrjuje, da bo odločbo sodišča spoštovala, ne glede na to, kakšna bo. Hrvaška pa na drugi strani napoveduje nasprotno in zatrjuje, da je iz arbitraže izstopila zaradi afere z nedovoljenimi pogovori med slovenskima arbitroma in agentko, ker da je s tem proces nepovratno kontaminiran. Arbitražno sodišče je lani te obtožbe že zavrnilo in zatrdilo, da kršitve niso bile tako hude, da ne bi moglo dokončati zadane naloge.

Slovenski policisti so pripravljeni na četrtek, ko bo znana odločitev arbitražnega sodišča. (Foto: POP TV)

Erjavec tudi na Švedskem nabiral podporo za spoštovanje arbitražne odločitve

Zunanji minister Karl Erjavec se je danes v Stockholmu sestal s švedsko kolegico Margot Wallström in ji podrobno predstavil ozadje arbitraže za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Kot je povedal za STA, Švedska podpira spoštovanje mednarodnega prava, po njegovih besedah pa so tudi zaskrbljeni zaradi napovedi Hrvaške o nespoštovanju arbitraže.

Erjavec je spomnil, da je bila Švedska v času podpisa arbitražnega sporazuma predsedujoča EU. Kot je povedal, Stockholm podpira spoštovanje mednarodnega prava in arbitražne odločitve.

"Mislim da, kar se tiče stališč Švedske, so na strani spoštovanja mednarodnega prava. Izrazili so zaskrbljenost, da Hrvaška ne bi priznala arbitražne odločbe. Jaz sem zagotovil, da Slovenija bo implementirala arbitražno odločbo na takšen način, da ne bi prišlo do incidentov. Pričakujemo pa, da bo prej ko slej tudi pod pritiskom Evropske komisije Hrvaška priznala to arbitražno odločbo," je povedal Erjavec.

Minister je po pogovorih z Wallstromövo tudi povedal, da so v Stockholmu prepričani, da je arbitražni sporazum del mednarodnega prava, začudeni pa so nad napovedmi Hrvaške, da ne namerava spoštovati zavez, ki jih je dala, ko je pristopala k EU. S podpisom arbitražnega sporazuma je namreč Slovenija umaknila zadržke v pristopnih pogajanjih Hrvaške z EU in ta je lahko postala članica unije leta 2013.

Erjavec je ponovno zavrnil argumente Hrvaške, da arbitraža ni več relevantna, ker da je bil proces zaradi pogovorov med slovenskima arbitrom in agentko nepovratno kompromitiran. "Ta afera s prisluhi sploh ni več predmet obravnave od tistega dne, ko je arbitražno sodišče odločilo, da to ne vpliva na delo arbitražnega sodišča in da nadaljuje svoj postopek in ga bo tudi zaključilo. To je bolj izgovor Hrvaške," je poudaril slovenski zunanji minister.

S tem je spomnil na delno razsodbo arbitražnega sodišča iz 30. junija lani, v kateri so arbitri odločili, da je Slovenija s pogovori med arbitrom in agentko sicer kršila postopek, a to ni bila tako huda kršitev, da arbitražni sporazum ne bi več veljal in da sodišče v prenovljeni sestavi ne bi moglo dokončati dela.