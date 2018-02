V slovenski 'Sibiriji' so izmerili kar –23 stopinj Celzija, a tako nizkih temperatur to zimo ni več pričakovati

Slovenija se je danes zbudila v eno najbolj hladnih zimski juter. Ponekod so zabeležili tudi več kot 20 stopinj pod lediščem. Zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici meseca, vendar tako nizkih temperatur to zimo ni več pričakovati, so sporočili meteorologi Agencija RS za okolje (Arso).

V mraziščih so danes zaradi kombinacije snežne odeje, jasne noči in srednje hladne zračne mase zabeležili izjemno nizke temperature. Najhladneje je bilo v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah, kjer so zabeležili 23 oziroma 22 stopinj pod ničlo. Podobne temperature so tam to zimo sicer zabeležili že 10. decembra.

Babno polje je znano pod vzdevkom slovenska 'Sibirija', saj so že dvakrat izmerili najnižjo temperaturo v Sloveniji, in sicer –34,5 stopinj Celzija. Tako nizko so se termometri spustili 15. in 16. februarja 1956 ter 13. januarja 1968. Gre sicer za rekord, zabeležen v državni mreži meteoroloških postaj. V sredogorskih mraziščih Julijskih Alp so bile namreč neuradno izmerjene še občutno nižje temperature; na Lepi Komni na primer –49 stopinj Celzija 9. januarja 2009, navaja spletna stran Arsa.

Dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter je ljubitelj in poznavalec mrazišč. Zanj letošnja zima še ni pokazala zob, vsaj kar se mraza tiče. Na Twitter profilu je zapisal: "Še dokaz, da se zrak ohlaja od tal navzgor. Zaradi velikih razlik v ohlajanju nastaja megla v pasovih. Jutri nas čaka najhladnejše jutro, v tej z mrazom zaenkrat skromni zimi."

Po današnjem jutru, ko smo številni zmrzovali na poti v službo, se z njim – glede mraza – kar ne moremo strinjati.

Tako nizkih temperatur to zimo ni več pričakovati, je dejal dežurni prognostik Brane Gregorčič, ki pričakuje, da bodo temperature pod –10 stopinj Celzija v prihodnjih mesecih v mraziščih zabeležili še večkrat.

Najnižjo temperaturo v januarju so v Ljubljani izmerili 14. januarja 1893, ko se je temperatura na meteorološki postaji v Prečni ulici spustila do -26 stopinj Celzija. Nazadnje je temperatura v Ljubljani padla pod -20 stopinj Celzija leta 1985, ko je bilo -20,3 stopinje Celzija.

Eno zadnjih hujših obdobij mraza je bilo v Sloveniji 20. decembra 2009, ko je bilo po nižinah zjutraj okoli minus 20 stopinj Celzija, na planotah Notranjske pa še hladneje. Na Rakitni je bila takrat najnižja temperatura po neuradnih podatkih minus 27 stopinj Celzija, na Babnem polju minus 25, v Celju minus 21, podobno tudi na Ptuju in v Murski Soboti ter alpskih dolinah. Precej mrzlo je bilo tudi konec leta 2014, ko so temperature v mnogih krajih v silvestrski noči padle pod –15 stopinj Celzija.

Danes bo še en sončen dan

Pred nami je pretežno jasen dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Zjutraj in dopoldne se bo po nižinah zadrževala megla. Popoldne so na Štajerskem in v Pomurju možne manjše padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Najnižje jutranje temperature bodo od –15 do –5, na Primorskem od –6 do 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutra bodo manj hladna.

Do vključno ponedeljka bodo naši kraji v območju visokega zračnega tlaka. Nadaljnji razvoj vremena pa je še negotov. V prvih dneh prihodnjega tedna se bo nadaljevalo suho vreme, največ sonca bo v zahodni Sloveniji. Za torek in sredo se verjetnost za padavine sicer nekoliko poveča, obilnejših padavin pa predvidoma ne bo. Temperature bodo zimske.

