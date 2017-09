Diamantna maturantka mladim sporoča: Za spremembe, ki jih želimo, se moramo boriti. Z nasmehom

Na Brdu pri Kranju so podelili priznanja najboljšim maturankam in maturantom v državi. "Veseli in ponosni smo, da imamo kvalitetno izobrazbo, fakultete in univerze, ki so dostopne vsem," je ob tem povedala Ula Nikolaja Ratajec. Verjame, da je uspeh mogoč tudi v Sloveniji. Za spremembe pa se moramo boriti.