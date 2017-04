Med prazniki dodatni ukrepi na mejnih prehodih: informiranje, usmerjanje, stranišča, koši za smeti, avtomati s pijačo ...

Zaradi prihajajočih praznikov in poletne turistične sezone, ko se na mejnih prehodih pričakuje znatno povečan promet, pa tudi zaradi izvajanja sistematične kontrole vseh potnikov na mejnih

prehodih z Republiko Hrvaško, Direkcija RS za infrastrukturo kot upravljalec glavnih in regionalnih cest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in ostalimi pristojnimi načrtuje izvedbo aktivnosti za zmanjšanje težav lokalnega prebivalstva. Ukrepi na dveh najbolj obremenjenih mejnih prehodih bodo naslednji:

MMP Rigonce

- v času praznikov bo potekalo ročno ustavljanje prometa pred vasjo Rigonce, ki bo kasneje urejeno s semaforjem, ki bo krmiljen na daljavo,

- na krajevni tabli Rigonce in Dobova bo dodatno nameščena signalizacija, ki prepoveduje uporabo zvočnih signalov,

- na dveh lokacijah bodo postavljena kemična stranišča ter koši za smeti,

- kjer bo možen priklop na električno omrežje, bodo nameščeni avtomati s pijačo,

- nameščena bo kamera, s pomočjo katere bo možno spremljati stanje (slike bodo dostopne na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste).





Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje izvedbo aktivnosti za zmanjšanje težav lokalnega prebivalstva. (Foto: POP TV)

MMP Slovenska vas

- na začetku naselja in pred naseljem Obrežje bo dodatno nameščena signalizacija, ki prepoveduje uporabo zvočnih signalov,

- na dveh lokacijah bodo postavljena kemična stranišča ter koši za smeti,

- kjer bo možen priklop na električno omrežje bodo nameščeni avtomati s pijačo,

- nameščeni bosta dve spletni kameri (slika bo dostopna preko strani Prometno informacijskega centra za državne ceste).

"Direkcija RS za infrastrukturo kupaj s Policijo in Ministrstvom za javno upravo preučuje možnost uvedbe tovrstnih ukrepov tudi na ostalih mejnih prehodih (Starod, Jelšane, Gruškovje, Središče

ob Dravi, …)," so še sporočili.

V času prihajajočih praznikov vsem uporabnikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in z veliko mero strpnosti. Vse razpoložljive informacije o stanju cest in prometu na njih bodo zagotovljene preko Prometno informacijskega centra za državne ceste, to je preko spletne strani www.promet.si ali telefonske številke 1970.