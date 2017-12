Predsedniške volitve dale krila 'novincu' na političnem poligonu

Klikni tukaj za interaktivne podatke raziskave Mediana Pulse

Čeprav je tik pred božičem Borut Pahor znova zaprisegel kot predsednik republike, saj so mu volivci zaupali še en mandat, pa so predsedniške volitve konkretno premešale karte na politični sceni. Lista Marjana Šarca ima – čeprav še brez konkretnih imen in vsebine – velik politični kapital. Socialni demokrati (SD) Dejana Židana pa je na vrhu ujela Slovensko demokratsko stranko (SDS) Janeza Janše.

Med strankami sicer Janševa SDS prvič po dveh letih ni več daleč pred ostalimi. Če bi bile volitve danes, bi jo sicer še vedno obkožilo največ ljudi –10,6 odstotka, tesno za ovratnik pa jim dihajo Židanovi Socialni demokrati z 10,3 odstotka. Na tretjem mestu pa novinka – Lista Marjana Šarca. Čeprav je kamniški župan doslej zgolj napovedal pohod v državno politiko, pa je že prepričal osem odstotkov – 8,1 odstotka vprašanih.

Sledijo Levica (5,7 odstotka), SMC (5,4 odstotka), stranka upokojencev (4,8 odstotka) in Nova Slovenija (2,3 odstotka).

Pri tem je občutno manj neodločenih kot v zadnjih mesecih. Skoraj vsak peti (19,8 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. 14 odstotkov anketirancev ne bi izbralo nobene od obstoječih strank, 8,6 odstotka vprašanih pa se volitev zagotovo ne bi udeležilo.

Kakšna je ocena vlade?

Vsak tretji vprašani – 32,9 odstotka – ocenjuje, da vlada dela dobro. Še vedno pa kar več kot polovica – 54,5 odstotka – meni, da Miro Cerar in njegovi ministri delajo slabo. Dobrih 12 odstotkov je neopredeljenih.

Pahor 'nepremagljiv' na lestvici politikov

Prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov je tudi po drugi izvolitvi rezervirano za predsednika države Boruta Pahorja. Drugi je nov politični 'up' Marjan Šarec. Tretja je evropska komisarka Violeta Bulc, sledijo prvak SD Dejan Židan , predsednik državnega zbora Milan Brglez in evropska poslanka SD Tanja Fajon.

Sedmi je novinec na lestvici, predsednik novoustanovljene Dobre države Bojan Dobovšek, za njim pa je prvi obraz Levice Luka Mesec. Na trinajstem mestu je skok meseca z ostro pro-arbitražno politiko do Hrvaške uspel prvaku Desusa Karlu Erjavcu, sledita evropski poslanec NSi Lojze Peterle in premier Miro Cerar. Zadnji je tudi tokrat prvak najbolj priljubljene stranke Janez Janša.