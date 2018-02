Medicinske sestre bi morale vračati zgrešene klice bolnikov. Sprašujejo se: kdaj?

Medicinske sestre razburja pravilo, ki ga je vlada zapisala v zakonu o pacientovih pravicah, da morajo vsakega bolnika, ki ni prišel do telefonske zveze, v najkrajšem času poklicati nazaj. Čeprav se bolnikom to najbrž zdi prav, pa je to dodatna obremenitev za že tako obremenjene medicinske sestre. Sprašujejo se, kdaj naj ob vsem delu, ki ga imajo, spustijo vse iz rok in kličejo vse po vrsti nazaj.