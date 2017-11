Moški raje v gledališče kot za štedilnik

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki se praznuje 19. novembra v več kot 70 državah sveta. Glavna pozornost je namenjena promociji zdravja moških, izboljšanju odnosov med spoloma in poudarjanju pozitivne vloge moških v družbi ter družini.

Moških nekoliko več kot žensk le v treh državah članicah EU

Moških je v Sloveniji nekoliko manj kot žensk. V začetku januarja 2016 je po podatkih Statistični urad RS (SURS) v Sloveniji živelo 1.023.333 moških, ki so predstavljali 49,6 odstotka celotnega prebivalstva Slovenije.

Moških je v Sloveniji nekoliko manj kot žensk. (Foto: iStockphoto)

Kljub temu, da se vsako leto običajno rodi več dečkov kot deklic, je bilo v začetku leta 2016 med celotnim prebivalstvom posameznih držav članic EU le na Malti, Švedskem in v Luksemburgu moških nekoliko več kot žensk.

Leta 2016 se je v Sloveniji rodilo nekaj več kot 10.000 dečkov, največ jih je dobilo ime Luka, Filip, Jakob, Nik in Žan.

Slovenski moški: skrb za kulturo in otroke

Slovenski moški radi hodijo v gledališče in kino, kažejo podatki Statističnega urada. Vsaj ene od kulturnih prireditev se je namreč udeležilo skoraj 26 odstotkov moških, kar je bil v državah članicah EU najvišji odstotek.

Prav tako jim ni tuja skrb za otroke. Po podatkih Eurofounda za leto 2016 je v Sloveniji dnevno skrbelo za svoje otroke 82 odstotkov moških, starih od 25 do 49 let. Le moški na Švedskem so dnevno skrbeli za otroke v večjem odstotku.

Raje na športne dogodke kot za štedilnik

Čeprav je šport v Sloveniji izjemno priljubljen, pa je več navijačev glasnih na kavču, kot na samih dogodkih. Najraje iz športnih tribun navijajo Nizozemci, slovenski moški pa so se uvrstili na 10. mesto.

Pri dnevnih gospodinjskih opravilih in kuhanju so se slovenski moški odrezali še nekoliko slabše. Vsak dan je namreč kuhalo le 27 odstotkov slovenskih moških. Ta podatek jih je med preostalimi evropskimi moškimi uvrstil v zadnjo tretjino.

Diplomira jih manj, zaslužijo pa več

Skoraj polovica mladih, starih od 20 do 24 let, je izobraževanje nadaljevala na terciarni stopnji, od teh vsak tretji študent na področju tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva.

V letu 2016 je po podatkih SURS višješolski ali visokošolski študij uspešno končalo 17.705 diplomantov, od tega 59 odstotkov žensk in 41 odstotkov moških.

Bruto plača moških je v povprečju za 102 evra višja od bruto plače žensk. (Foto: Thinkstock)

Po začasnih podatkih SURS letne strukturne statistike plač za leto 2016 so moški zaslužili 1732 evrov bruto, kar je za 102 evra več od povprečne bruto plače žensk.

Še vedno velika stopnja samomorilnosti

Največ smrti zaradi posledic samomora (med moškimi, starimi manj kot 65 let) je po podatkih Eurostata v Litvi. Slovenci se med državami članicami EU uvrščamo na 6. mesto.

Prav preprečevanje samomorov pri moških je bilo glavna tema lanskega dneva, letošnji 19. november pa je namenjen predvsem razmisleku o enakosti spolov, promociji zdravja moških ter poudarjanju njihove vloge v družbi.