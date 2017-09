Medved ponoči prišel po svoj plen, a se je prestrašil in skril. Lov nanj se nadaljuje

Medved je šele letos postal problematičen. (Foto: Thinkstock)

Že nekaj časa medved povzroča veliko težav prebivalcem Menine planine in okolice Kamnika. V noči na četrtek je tri do štiri leta star medved napadel ovce v ogradi vasi Županove Njive in eno raztrgal. Ker medved povzroča veliko materialno škodo, prav tako ogroža tamkajšnje prebivalce, saj so ga opazili že sredi vasi, so lovci pridobili pisno odločbo za odstrel medveda. Ponoči je medveda čakalo okoli 15 lovcev na širšem območju, kjer so do sedaj opazili tega problematičnega medveda, a ga niso uspeli ustreliti. Kot je pojasnil lovec Lovske družine Stahovica, Aleš Zamljen, se je medved sredi noči vrnil po svoj plen, a se je pred vasjo očitno prestrašil in se umaknil v gozd. "Smolo smo imeli. Se je vrnil, a ni prišel na plano. Možno je, da ga je preplašil pes, ki je bil v vasi privezan na verigi in je okrog ene ure ponoči lajal in se zaganjal," pravi Zamljen.

Medved, ki je na območju Menine planine kmetom povzročil veliko škode, saj je že večkrat napadel drobnico, je tako še vedno živ, lovci pa predvidevajo, da se še zadržuje na njihovem območju, zato ga bodo tudi prihodnje dni čakali. Odstrel medveda, ki je že večkrat klal drobnico, prav tako je postal že pravi "vaški posebnež", saj se sprehaja v središču vasi in je neboječ, je edina prava rešitev, opozarja Zamljen. "Ko enkrat pride v stik z živino, jo napade," pravi in dodaja, da bo s takšnimi napadi medved najverjetneje nadaljeval tudi v prihodnje.

Na območju Menine planine in Kamnika je sicer pet medvedov, a zaenkrat le-ta povzroča škodo in ogroža ljudi.

Če greste v gozd, bodite zelo previdni!

Lovci še opozarjajo vse obiskovalce gozdov na tem območju, da naj bodo previdni. Če greste v gozd s psom, ga imejte vedno na povodcu. Med hojo po gozdu, še posebej, če je območje slabo pregledno, bodite glasni, saj boste tako medveda že na daleč opozorili na svojo prisotnost. Če medveda opazite od daleč, se mirno umaknite v smeri prihoda. Če medved prihaja v vašo smer in vas še ni zaznal, ga z mirnim glasom opozorite nase in praviloma se bo umaknil. Če pa medveda srečate v neposredni bližini (tudi medvedke z mladiči), ostanite čim bolj mirni in ne delajte hitrih gibov ali glasov, ki bi medveda prestrašili. Raje obstanite in se nato počasi zadenjsko umaknite. V primeru, da se medved zapodi proti vam, obstanite ali se ulezite na tla, skoraj vedno se bo medved ustavil, še preden pride do vas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika).