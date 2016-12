Medvrstniško nasilje, učitelji nemočni

Policija se z osnovnošolci ukvarja tudi zaradi nasilja med vrstniki. Samo v zadnjem mesecu so več primerov obravnavali na ljubljanski šoli Prežihovega Voranca. Osmošolci so drug drugemu grozili s pretepi, dekleta so tožila, da jih fantje otipavajo. Ravnatelj Marjan Gorup o tem govori tudi javno. Predvsem zato, ker šole postajajo popolnoma nemočne, ker k učiteljem starši hodijo tudi z odvetniki.