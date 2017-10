Meja s Hrvaško: Vlada si je ogledala nove zemljevide, javnosti še niso dostopni

Vlada se je na današnji seji seznanila s kartografskim prikazom poteka meje s Hrvaško na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča, ki jo je pripravila za to zadolžena delovna skupina. Kot je po seji vlade zatrdila generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, priprave na implementacijo arbitražne sodbe potekajo v skladu z načrti.

Zemljevide, s katerimi se je danes seznanila vlada, bodo zdaj posredovali odboru za zunanjo politiko, zaenkrat pa so še pod stopnjo zaupnosti in torej javnosti niso dostopni. Seja OZP na to temo je že sklicana za prihodnji teden, po tej seji pa naj bi bili zemljevidi po napovedih objavljeni.

Kot je pojasnila Kozlovičeva, je treba za uveljavitev kartografskega prikaza predhodno spremeniti zakon o evidentiranju nepremičnin oziroma ga uskladiti z arbitražno razsodbo. Je pa na novinarsko vprašanje med drugim zatrdila, bodo omenjeni zemljevidi "v trenutku, ko bo implementirana razsodba in bo vzpostavljena državna meja, v vseh evidencah".

Tako zakon o evidentiranju nepremičnin kot tudi interventni zakon in zakon o morskem ribištvu naj bi vlada sicer sprejela na seji prihodnji teden, še pred tem jih bodo predstavili poslanskim skupinam v DZ, kjer upajo na njihovo podporo in konstruktivne predloge, je povedala.

Tudi osnutki ostalih predpisov - največ jih je s področja ministrstva za okolje in prostor, nekaj pa tudi s področja ministrstev za pravosodje, infrastrukturo in gospodarstvo, so že pripravljeni in jih sedaj še usklajujejo, na vladi pa naj bi bili sprejeti do konca tega meseca.

Kozlovičeva je tudi ponovila, da že sam arbitražni sporazum določa šestmesečni rok za pripravo vsega potrebnega za uveljavitev arbitražne razsodbe, kar pomeni, da implementacija pred iztekom tega roka oziroma pred 29. decembrom ni mogoča. Kdaj po tem datumu bo sodba implementirana, pa bo "stvar skupne odločitve", je pojasnila in dodala, da "si še vedno želimo in pričakujemo, da bo k temu pristopila tudi Hrvaška in da bomo implementacijo izvedli skupaj".

Generalna sekretarka vlade je na novinarsko vprašanje danes med drugim še pojasnila, da bodo slovenski državljani, ki bodo po uveljavitvi arbitraže ostali na hrvaški strani meje, imeli pravico sodelovati na parlamentarnih in predsedniških volitvah ter volitvah v Evropski parlament - svoj glas bodo lahko oddali na pristojnem diplomatsko-konzularnem predstavništvu, medtem ko na lokalnih volitvah ne bodo imeli pravice sodelovati.