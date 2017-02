Mesec in pol po požaru bohinjski Hotel Jezero znova sprejema goste

Požar je 5. januarja izbruhnil v mansardi novejšega dela hotela. (Foto: Lucija Odar)

Kot se je pokazalo, je požar, ki je 5. januarja izbruhnil v mansardi novejšega dela hotela, poškodoval okoli 20 odstotkov hotela. Že dan po požaru so v hitri akciji uspeli pospraviti velik del umazanije, ki je nastala. Po najnujnejših delih, s katerimi so v hudem mrazu preprečili nadaljnjo škodo, pa so stekla gradbena dela, in sicer najprej na manj poškodovanem delu hotela.

Direktorica Hotela Jezero Polonca Noč je povedala, so želeli hotel čim prej ponovno odpreti. "Dan po požaru smo začeli z akcijo in najprej vzpostavili ogrevanje, da stavba ne bi zmrznila. Potem pa ni bilo časa za jamranje, ker smo takoj začeli delati naprej," je poudarila in dodala, da so angažirali izvajalce, ki so sodelovali že pri prenovi hotela 2008.

Uspeli so urediti kuhinjo, restavracijo in recepcijo. Tako bo lahko hotel v nedeljo odprl svoja vrata in sprejel prve goste. Namestili jih bodo v sobe v zadnjem delu hotela, ki ni bil poškodovan. 25. februarja pa pričakujejo tudi dve stalni skupini gostov iz Nemčije in Nizozemske, zato bodo do tedaj uredili tudi pritličje in prvo nadstropje.

"Tretje nadstropje in mansarda pa se bosta delala povsem na novo," je dejala Nočeva in dodala, da bo celoten hotel v pogonu do prvomajskih praznikov. "Zelo pomembno pa je, da del hotela lahko odpremo že sedaj za zimske šolske počitnice, saj dlje časa, ko je hotel zaprt, več gostov izgublja," je pojasnila.

V požaru je povsem zgorel zgornji del hotela. (Foto: Kanal A)

V hotelu so že prejeli tudi prve račune za obnovitvena dela in kaže, da bo škode skupaj za okoli 1,5 milijona evrov. "Zgradbo imamo zavarovano na novo vrednost, opremo pa na sedanjo. Tako da bomo pri opremi morali nekaj sami prispevati, sicer pa bo škodo krila zavarovalnica," je dejala Nočeva.

V času, ko je bil hotel zaprt, so za goste iskali enakovredno namestitev v okoliških objektih, kar pa je v Bohinju težko. Bližnji večji hoteli ob obali Bohinjskega jezera so namreč zaprti in Hotel Jezero je za Bohinj izjemnega pomena, saj je eden izmed nosilcev bohinjskega turizma, je ponovno spomnil tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.

Zelo je vesel, da so v hotelu uspeli uresničiti zastavljeni načrt, da bodo prve goste sprejeli že februarja. "Ves čas smo verjeli v to. Podpiramo tudi nadaljnja prizadevanja lastnikov hotela in verjamemo, da bo, tako, kot je rečeno, konec aprila hotel polno odprt in upamo, tudi polno zaseden," je dejal Langus.

Hotel Jezero, ki je v lasti družbe Alpinum hoteli, ima 157 ležišč in letno beleži okoli 30.000 nočitev, kar je od pet do šest odstotkov vseh nočitev v Bohinju. Požar v edinem delujočem večjem hotelu na obali Bohinjskega jezera je zato pomenil velik udarec za celoten bohinjski turizem.