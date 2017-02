Mestne ulice zavzemajo pustne šeme

(Foto: Miro Majcen)

V Ljubljani se bo že dopoldne začel Zmajev karneval, ki bo v znamenju slovenskih literarnih junakov. Ljubljana je namreč decembra lani prejela stalni naziv mesta literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom.

Na Podkrimskem pustnem karnevalu na Igu, kjer že več let sodeluje približno 1000 domačih in gostujočih mask, bosta nastopila Podkrimski in Podvodni mož, ne bo pa manjkalo niti aktualnih prizorov. Pričakujejo tudi skupine iz Hrvaške.

Na Prešernem karnevalu v Kranju bo dopoldne otroško pustno rajanje, popoldne pa bodo na povorki nastopile maske in etnografske skupine. Del povorke bo Krančkov karneval, kjer se bodo predstavile skupine prijaznih škratov in drugih pustnih skupin.

Na Bledu bodo pripravili karneval s povorko, kjer bo vsak udeleženec povorke v organizirani skupini dobil krof in čaj. Povorka se bo pomikala skozi staro jedro Grad mimo slaščičarne Zima oz. bivšega Šmona in hotela Jelovica do jezerske Promenade, kjer bo predstavitev skupin.

(Foto: Miro Majcen)

Mojčin pustni karneval v Novem mestu pa bo namenjen otrokom. Nagrade so pripravili skoraj za vse male maškare. Prireditelji napovedujejo tudi ježo konj in vožnjo avtomobilčkov.

V nekaterih drugih krajih se bodo večdnevni pustni programi, ki so jih že začeli, danes nadaljevali, tako denimo na Ptuju in na Obali.

Radio Ognjišče, ki je v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije tudi letos pripravil Pustno sobotno iskrico, bo danes ob 10. uri prek radijske oddaje začel telefonsko zbiranje sredstev. V športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani pa bo ob 12. uri dobrodelni pustni ples. Sredstva, zbrana s to dobrodelno prireditvijo, s katero so v minulih letih pomagali različnim projektom v misijonskih deželah, bodo tokrat namenili lačnim otrokom v Etiopiji.