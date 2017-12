Meteorološka zima je tu, ponekod sneži, promet ovira tudi gosta megla

Zaradi neprilagojene vožnje se je včeraj pripetilo več nesreč, ki so povzročile zastoje na naših cestah. (Foto: 24UR)

Tudi današnji dan bo zimski. Začetek meteorološke zime bo namreč ponekod po državi še spremljalo občasno naletavanje snega, pravijo vremenoslovci.

Aktualne informacije o stanju na cestah najdete na tej povezavi.

Še vedno velja opozorilo, da se ponekod po Sloveniji sneg oprijema cestišč, in morali bi ga jemati še kako resno, da se ne bi ponovila statistika včerajšnjega dne, ko je sneg povzročil obilo preglavic voznikom. Kot smo namreč poročali je zaradi neprilagojene hitrosti na primorski avtocesti tovorno vozilo zaneslo, nakar je trčilo ob ogrado in obstalo na treh pasovih. Promet se je sprostil šele več ur kasneje. Prometne nesreče so se dogajale tudi drugod po državi. "Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme," poziva policija.

Zaradi snega velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col - Črni Vrh - Godovič in na hrvaški strani mejnih prehodih Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je zaprt, obvezne verige so na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo in Jezersko. Na ostalih prelazih zaradi snega na vozišču priporočajo verige.

Primorska avtocesta (Foto: Dars)

Zaradi megle v pasovih ponekod slabša vidljivost

Ponekod na pomurski in dolenjski avtocesti megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, opozarjajo na prometno informacijskem centru in voznike opominjajo, naj vozijo previdno. Slabša vidljivost zaradi megle je v kombinaciji s preveliko hitrostjo in premajhno varnostno razdaljo najpogostejši vzrok za avtocestna verižna trčenja, opozarjajo na AMZS.

Če je vidljivost na cesti zmanjšana, je prvo pravilo, ki bi ga morali upoštevati vozniki, prilagoditev hitrosti. "Če vidite le 50 metrov pred sabo, ne smete voziti hitreje od 50 kilometrov na uro - to je meja, pri kateri se še lahko varno ustavite, če naletite na oviro ali nezgodo pred sabo. Če je vidljivost še slabša, je treba še bolj upočasniti - tudi na 30 kilometrov na uro, če je treba," pravijo na AMZS.

Izpostavljajo tudi pomen varnostne razdalje: Varnostna razdalja naj bo enaka vidljivosti, če torej vidimo le 100 metrov daleč, naj bo varnostna razdalja do avtomobila spredaj tolikšna, da še vidimo njegove luči, pojasnjujejo.

Ob megli naj vozniki prižgejo meglenke na vozilu, vendar zadnjo le, ko je vidljivost slabša od 50 metrov. Na odsekih brez megle naj vozniki zadnjo meglenko spet ugasnejo, saj ta slepi voznike, ki vozijo zadaj. Meglenki spredaj pa naj bi uporabili le ponoči oziroma v mraku in pri gosti megli, ko je vidljivost manjša od 50 metrov. Na AMZS opozarjajo, da uporaba meglenk podnevi ali celo pri dobri vidljivosti veljata za prekršek.

Vreme: Kakšen bo torej uvod v december?

(Foto: POP TV)

Na prvi dan meteorološke zime bo po podatkih Arsa pretežno oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V soboto čez dan se bo na zahodu delno zjasnilo. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo delno jasno, jutro bo zelo mrzlo, še napovedujejo na Arsu.

Pozor, reka Krka poplavlja

(Foto: Arso)

Kot opozarjajo na Arsu, se bo reka Krka danes in jutri razlivala ob strugi na območjih pogostih poplav. Največji pretok bo reka Krka na vodomerni postaji v Podbočju dosegla predvidoma danes zvečer.