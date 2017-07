Metka Tekavčič po razkritju afere o dodatkih za stalno pripravljenost izvajala pritisk

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Novinarka Tina Kristan nocoj v rubriki 24UR Fokus razkriva pritiske, ki jih je dekanja ekonomske fakultete Metka Tekavčič lani izvajala na ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič. Zakaj? Ker ministrica med drugim vztraja, da je treba del sredstev, ki so bila nenamensko porabljena za dodatke, vrniti v proračun, kar je tudi njena dolžnost.

Specializirano državno tožilstvo je do zdaj že vložilo štiri zahteve za preiskavo zoper 12 oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Afera je zagotovo okrnila ugled ljubljanske univerze, ugotavlja 24UR Fokus. V tem letu in pol smo namreč slišali marsikaj. Najprej je bila tu vrsta izgovorov, zakaj naj bi bilo izplačevanja dodatka upravičeno. Nato je bila vložitev tožbe zoper inšpektorat za javni sektor, ki je sklenil, da je izplačevanje dodatka nezakonito. Upravno sodišče je tožbo zavrglo. Senat univerze je sprejel pobudo, da dekani vrnejo dodatek v celoti, ki pa jo nato niso spoštovali. Priča smo bili pritiskom na medij, iskanju novinarskega vira. Ker univerza ne spoštuje sklepa ministrstva, mora ta sredstva država zdaj izterjati po sodni poti. In za piko na i je dekanja ekonomske fakultete poskušala vplivati tudi na predstavnika vlade.



