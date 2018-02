Mežikanje, cmokanje, preklinjanje - Tourettov sindrom ima okoli 2000 Slovencev

Mežikanje, tresenje glave, nenadzorovano krčenje mišic, cmokanje, preklinjanje - to so le nekateri simptomi Tourettovega sindroma, ki ga ima približno 2000 Slovencev. Veliko pogosteje za to boleznijo zbolijo dečki. Diagnoza je stara že skoraj 200 let, vsaj toliko časa pa je tudi znano, da gre za nevrološko bolezen in ne psihološko motnjo. A vsak tik še ne pomeni Tourettovega sindroma.