Milenijka Sabina: Mladi moramo biti vključeni v proces soodločanja, le tako bomo 'spreminjali svet'

V mlajših letih si je želela spreminjati svet. "Nekoliko naivna želja, vem. Skozi odraščanje sem se naučila, da ga sicer res lahko spreminjam, a po majhnih korakih," pravi milenijka Sabina Carli. Družboslovka, ki je že zgodaj odkrila, kaj ji je v življenju pisano na kožo. "Ob študiju mednarodnih odnosov sem bila vpeta v številne prostovoljske projekte, zelo aktivna sem bila v nevladnih organizacijah, tudi mediji so bili vseskozi velik del mojega življenja," začne svojo zgodbo 25-letnica.

"Že med študijem sem si želela preizkusiti, kakšno je učenje oziroma življenje v tujini, pot me je zanesla v Bruselj, Seul, nato v Peking, od koder sem se vrnila februarja letos." Tujina ji je dala ogromno, pravi. "Čut za odgovornost. Širino, tako akademsko kot tudi življenjsko. Naučila me je, da ima medalja vedno dve plati. Nikoli ne smemo pozabiti, da živimo na enem zelo določenem kvadratnem metru tega planeta in da to ni splošno določena slika tega istega prostora."

Sabina v Šanghaju. (Foto: Osebni arhiv)

Med iskalce zaposlitve se pravzaprav ni nikoli vključila, ker ji ni bilo treba. Med njenim bivanjem na Kitajskem so jo namreč kontaktirali s Centra za evropsko prihodnost (CEP) in ji ponudili delo. "Sem človek, ki rad ostaja v stiku z vsemi, s katerimi sem v preteklosti sodelovala, tako z organizacijami kot tudi s posamezniki. Po ponudbi CEP je prevladala želja, da bi delala za Slovenijo. Ne toliko v Sloveniji, kot pa za njeno dobrobit." Prvega marca je dobila pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. "Jasno so mi povedali, da si želijo dolgoročno delati na mladih kadrih."

Nenehno poslušamo zgodbe o iskalcih zaposlitve, ki pošiljajo 150 prošenj in čakajo na odgovor, ki ga nikoli ni. "Lepo je imeti srečo, a ne morem reči, da je šlo zgolj za to. Vseskozi sem delala zelo sorodne stvari, imela izkušnje na tem področju. Splet teh stvari in uspešno zaključena izobrazba sta prispevala k temu, da pri meni obdobja brezposelnosti pravzaprav ni bilo."

In še z nečim me malce preseneti. "Ne bom rekla, da imam celoten pregled nad trenutnim trgom dela, a odkar sem se vrnila iz Pekinga, sem slišala kar nekaj dobrih zgodb. Res je bilo vmes grozljivo obdobje, ko nisi našel niti enega razpisa za družboslovce. Mogoče imam le tak občutek, a tudi signali iz gospodarstva dajejo vtis, da se situacija popravlja. Je pa seveda res ogromno prikrite brezposelnosti. Vendar pa je na drugi strani tu tudi del mladih, ki si želijo postati podjetniki, ki si želijo fleksibilnejši delovni čas, odprte možnosti samoodločanja." Pozitivne zgodbe torej so.

Sabina je na študiju v tujini poučevala angleščino 4-letno kitajsko deklico. (Foto: Osebni arhiv)

Sabina na vprašanje, ali so milenijci res nepredvidljivi, neprilagodljivi, zahtevni, egoistični, odgovori: "Posplošuje se, kot se je najbrž vedno. Vsaka generacija je bila za tisto pred njo uporniška, neukrotljiva. Nobeno gibanje ni nikoli ostalo tiho in prav je tako. Imam nova znanja, nove ideje in logično je, da jih ne bomo zadrževali zase. Nič drugačni nismo od ostalih generacij, imamo pa drugačne vrednote, kar je logično. Rasli smo v povsem drugačnem okolju, z računalniki, tehnologijo, avtom pred vsako hišo. Predvsem se prelagata na nas neka krivda in odgovornost, ki nista zgolj naši. Rojeni smo bili in znajti se moramo v svetu, v katerem živimo," pravi uspešna mlada ženska, ki ve, kaj hoče v življenju. Dejstvo, da prihaja iz majhne Idrije, je nikoli ni ustavilo na njeni poti do zvezd.

Zato nazaj k spreminjanju sveta. Ta del me še posebej zanima. "Ta želja je bila seveda nekoliko naivna. Že nekaj časa nazaj sem ugotovila, da ga lahko spreminjam z majhnimi koraki - v lokalnem okolju. Seveda mora biti marsikaj urejeno na nacionalni ravni, to omogoča, da se stvari premikajo. Ampak resničen napredek pa sem s svojimi sovrstniki pri našem delu videla v lokalnem okolju, v Idriji. Tam smo stvari res spremenili na bolje."

Škarje in platno ima v rokah tudi kot slovenska mladinska delegatka pri Združenih narodih (ZN), funkcijo je prevzela pred kratkim: "Če želimo, da bodo mladi vključeni v družbo, moramo njih vključiti v celoten proces soodločanja. Moja naloga je, da aktivno pripomorem k temu. Iz ZN k nam prinašam njihova priporočila, politiko, podatke, kaj sploh počnejo na svetovni ravni in poskušam iz tega povleči najboljše. Druga plat mojega dela na tej prostovoljski funkciji mladinske delegatke pa je, da prej generalno skupščino ZN, ki bo oktobra v New Yorku, zberem problematiko, s katero se soočamo mladi v Sloveniji, izzive, ki so pred nami, pa tudi naše dobre prakse in jih predstavim tujini."

Delati nekaj z iskricami v očeh. Uživati pri tem, imeti aktivno vlogo v družbi ter najti svoj prostor pod soncem. Sabina Carli o tem, kaj je zanjo uspeh v življenju

Dobre prakse, zastrižem z ušesi, sluteč novo pozitivno zgodbo? "Da, tudi v Sloveniji imamo precej dobrih praks. Jamstvo za mlade je bil tak korak naprej, v zadnjem času se precej spodbuja tudi zaposlovanje mladih v nevladnem sektorju, tega je absolutno premalo. Medgeneracijski projekti, kot je Simbioza, so fantastični in so nam lahko v ponos, tudi taborniki z njihovim vzgajanjem mladih, s privzgajanjem čuta za naravo, so lahko za vzor," našteva Sabina. "Mi imamo zaradi svoje majhnosti in kljub njej take stvari dobro urejene. Idrija je na primer ravno sedaj vključena v program participacije mladih v alpskih občinah. Tam se pogovarjajo s predstavniki iz držav, ki jih ponavadi "gledamo navzgor". A ravno oni so zatrdili, da imamo v Sloveniji odlično razvite mehanizme, ki mlade vključujejo v lokalno skupnost."

Odlična nekdanja dijakinja in študentka, prostovoljka, sodelavka Centra za evropsko prihodnost, mladinska delegatka pri Združenih narodih, mentorica. Pa na drugi strani povsem običajna skromna mlada ženska, ki se na ulici pravzaprav ne razlikuje od ostalih stotin milenijcev. Kaj je zanjo uspeh v življenju? "Delati nekaj z iskricami v očeh. Uživati pri tem, imeti aktivno vlogo v družbi ter najti svoj prostor pod soncem."