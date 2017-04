Tožilka za Milka Noviča zahteva 30 let zapora

Milko Novič (Foto: POP TV)

Doktor kemijskih znanosti Milko Novič je ves čas kazenskega postopka zanikal, da bi bil on tisti, ki je 16. decembra 2014 na parkirišču pred restavracijo na Tbilisijski ulici v Ljubljani direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika dvakrat ustrelil v glavo.

Zagovarjal se je, da je nekdaj, nazadnje približno leto pred umorom, streljal v strelskem klubu. To naj bi počel v raziskovalne namene, večkrat je s strelišča tudi vzel prazne tulce in jih dal v žep jakne. Ta naj bi se tako okužila z delci streljanja in ti naj bi na njej ostali vse do aretacije. Z nje naj bi prišli tudi na Novičeve roke in lase, s katerih so forenziki vzeli sledi 23 ur po umoru.

Precejšnji del sojenja se je namreč vrtel okoli sledi streljanja, ki so jih našli na njem in njegovi jakni. S temi sledmi se je najprej ukvarjala Ester Ceketiz z nacionalnega forenzičnega laboratorija, na podlagi njenih analiz pa je izvedenc Franc Sablič izdelal izvedensko mnenje, da so sledi enake sledem na tulcu s kraja umora.

Pozneje so o tem povprašali tudi nemška izvedenca Axla Mantheia in Edith Gebhart in oba sta v nasprotju s slovenskim izvedencem dopustila možnost kontaminacije.

Noviču obtožba tožilke specializiranega tožilstva Blanke Žgajnar očita, da je na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja, ker naj bi zaradi njega ostal brez službe, umoril Janka Jamnika. To je poudarila tudi v zaključnem govoru. Dejala je, da ni bilo nobenih olajševalnih okoliščin in da je dejanje izvedel naklepno. Za obtoženega je zato zahtevala najvišjo možno kazen, 30 let zapora. Mnenje nemških izvedencev je označila za nepopolno, medtem ko Sabliču povsem verjame.

Zdaj ima zaključne besede obramba.