Mineva 10 let od smrti Janeza Drnovška

Janez Drnovšek je umrl pred natanko 10 leti. (Foto: AP)

Danes mineva 10 let od smrti nekdanjega premierja in predsednika republike Janeza Drnovška. Ob obletnici bo v Narodnem Muzeju Slovenije potekal simpozij, na katerem bodo sodelovali zgodovinarji, novinarji in sopotniki iz vseh obdobij njegovega delovanja. Popoldne bo v Zagorju še spominska slovesnost, na kateri bo govoril župan Matjaž Švagan.

Že v četrtek so v Narodnem muzeju Slovenije odprli razstavo o njem, v katero so umestili tudi njegova legendarna dežni plašč in čepico. Organizirali so tudi dražbo njegovih predmetov, med katerimi so bila med drugim nalivna peresa, priložnostni pisemski ovojnici in karikature, ki jih je Drnovšku podaril Franco Juri.

Izkupiček na dražbi, ki pomeni začetek delovanja štipendijskega sklada, poimenovanega po Drnovšku, bodo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije namenili štipendiranju dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij. Na dražbi so zbrali 7000 evrov, sklad pa je že podprlo tudi nekaj slovenskih podjetij. Skupna vrednost štipendijskega sklada je tako že 70.000 evrov.

Začasna razstava o nekdanjem predsedniku vlade in republike bo na ogled do 5. maja, zatem jo bodo pa v nekoliko manjšem obsegu umestili v svoje prostore stalnih razstav.

Nekdanji predsednik republike in večkratni predsednik vlade je v času tranzicije Slovenije zaznamoval slovensko politično zgodovino. Kot so ob tem med drugim zapisali v stranki LDS, ki jo je dolga leta vodil, je imel Drnovšek med državljani zaupanje, kakršnega ni imel za njim noben predsednik vlade.