Mineva že 20 let od tragične nesreče, v kateri je med vajo umrlo pet gorskih reševalcev

Na Okrešlju je potekala spominska slovesnost ob 20. obletnici tragične nesreče v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah, ko je med usposabljanjem umrlo pet gorskih reševalcev.

Kot je povedal strokovni sodelavec Gorske reševalne zveze Dušan Polajnar, je nesreča prinesla spremembe pri helikopterskem reševanju. Država je namreč sprejela uredbo o helikopterskem reševanju, v uredbi pa je tudi natančno določena komunikacija med pilotom in reševalcem.

"Nesreča je spremenila tudi odnos do usposabljanja. Po nesreči smo uvedli zimsko in poletno usposabljanje, do nesreče pa smo imeli samo eno usposabljanje," je dejal Polajnar.

Kaj se je zgodilo?

Med helikopterskim obnovitvenim usposabljanjem za gorske reševalce - letalce na Okrešlju v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer so sodelovali reševalci in posadka helikopterja Letalske policijske enote, so 10. junija 1997 izvajali vajo dviganja reševalca letalca in ponesrečenca v reševalni vreči z jeklenico in vitlom v helikopter. Za kraj vaje je bilo izbrano sidrišče v severni steni Turske gore. Pri vaji je ob dvigovanju reševalcev iz stene prišlo do nesreče, ker niso prekinili povezave med helikopterjem in sidriščem v steni, tako da je helikopter s sidrišča odtrgal pet reševalcev.

V globino 300 metrov je omahnilo pet izkušenih gorskih reševalcev: 42-letni kranjskogorski zdravnik in član tamkajšnje postaje Gorske reševalne službe (GRS) Jani Kokalj, 43-letni načelnik inšpektorata policije Uprave za notranje zadeve iz Kranja, načelnik GRS Kranj, gorski reševalec letalec in inštruktor Mitja Brajnik, 41-letni učitelj in ravnatelj osnovne šole v Preddvoru ter načelnik postaje GRS Jezersko Luka Karničar, 45-letni turistični delavec in član GRS Bovec Boris Mlekuž ter 34-letni alpinist in gorski reševalec z Jezerskega Rado Markič. Brez svojih očetov je tako ostalo 13 otrok.

Po nesreči, ki je bila za gorsko reševalno zvezo najhujša nesreča v več kot 100-letni zgodovini, je bil ustanovljen Sklad Okrešelj. Ta finančno pomaga otrokom gorskih reševalcev, ki se ponesrečijo pri reševalnem delu. V dvajsetih letih svojega delovanja je Sklad Okrešelj s štipendijami pomagal 15 otrokom ponesrečenih reševalcev.

V Sloveniji okoli 830 gorskih reševalcev

V Sloveniji je okrog 830 gorskih reševalcev, lani se je v slovenskih gorah pripetilo 481 nesreč, potrebnih pa je bilo 210 helikopterskih reševanj. Julija lani je helikopter v enem dnevu posredoval kar sedemkrat. V Sloveniji je za gorsko reševanje s helikopterjem usposobljenih 16 zdravnikov reševalcev letalcev.

Reševalna ekipa nujno medicinsko pomoč ponesrečencu nudi takoj na mestu nesreče, z njo pa nadaljuje tudi po dvigu poškodovanca v helikopter. Povprečni čas helikopterskega reševanja je ena ura in 10 minut. Stroški helikopterske ure reševanja v Sloveniji stanejo 2570 evrov.