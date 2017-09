Minister Koprivnikar: Uvrstitve gasilcev so korektne, rastejo in so primerljive z drugimi

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar izjave predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije ocenjuje kot zavajajoče. Vlada je vodje gasilcev uvrstila za dva plačna razreda višje, sindikat pa trmasto vztraja pri dvigu za tri, je dejal in dodal, da brez podpisa dogovora večina gasilcev ne more dobiti višjih plač.

Po besedah ministra praktično vsi gasilci po vladnem predlogu napredujejo za vsaj dva plačna razreda. Pri nekaterih delovnih mestih, gre za okoli 100 delovnih mest, pa je predlog gasilskega sindikata za en plačni razred višji od vladnega predloga.

Ker sindikat za nekatere vodje zahteva dvig za tri plačne razrede, ni podpisal aneksa h kolektivni pogodbi, zaradi česar velika večina gasilcev, pri katerih so usklajeni za napredovanje, ne more dobiti višjih plač, je dejal. "Brez podpisa sindikata ne moremo gasilcem izplačati višjih plač, čeprav vlada na to pristaja in sredstva so zato zagotovljena," je danes ob robu seje DZ poudaril minister.

Tudi po sklepu pogajanj so sindikat gasilcev večkrat pozvali na pogovore in jim predlagali ustrezne rešitve tudi za vodje, vendar sindikat vztraja pri svojih načelih.

Gasilci bodo 5. oktobra odšli pred vlado. (Foto: iStock)

Minister poklic gasilcev izredno ceni, saj so pripravljeni reševati življenja in premoženje. S takimi aktivnostmi pa sindikat meče senco na njihovo plemenito poslanstvo.

Pogajanja o odpravi plačnih anomalij do 26. plačnega razreda so zaključena in usklajena. "Za eno plačno skupino ne moremo odpirati pogajanja, saj bi s tem povzročili domino efekt," je dejal. Uvrstitve gasilcev so korektne, rastejo in so primerljive z drugimi, je še prepričan Koprivnikar.

V sindikatu zahtevajo dvig dveh plačnih razredov za vse gasilce in dvig za tri plačne razrede za dve delovni mesti v 5. in 6. tarifnem razredu, na kar pa vladna stran ne želi pristati. Gasilci se bodo s svojimi zahtevami po neuspelih pogajanjih zbrali na protestnem shodu pred vlado 5. oktobra.