Minister obljublja: Ceste na Koroškem in Šaleškem bodo zgrajene do leta 2023

Na obisku na Koroškem in Šaleškem se je mudil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki si je ogledal del trase hitre ceste. "Aktivnosti potekajo in cesta se dejansko premika v operativno fazo. Konec je razprav, ali cesta bo ali morda ne bo. Cesta bo in aktivnosti tečejo," je dejal. Gradnjo naj bi po načrtih zaključili konec leta 2023.

Minister za infrastrukturo Gašperšič, ki ga na obisku v organizaciji stranke SMC med drugim spremlja predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic, je v izjavi, ki jo je podal ob ogledu dela predvidene trase severnega kraka tretje razvojne osi na Koroškem, poudaril, da oba odseka severnega dela trase obravnavajo enakovredno. Gre za odseka Šentrupert–Velenje in Velenje–Slovenj Gradec v skupni dolžini 31,5 kilometra.

Minister je napovedal pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2018, še prej pa izvedbo nekaterih pripravljalnih del in geološke raziskave, prav tako postopke za odkupe zemljišč. V zvezi s tem je Vidic dejal, da je prvi postopek za odkup zemljišč že stekel. Sledili bodo razpisi za gradnjo in sama gradnja, po preliminarnih načrtih pa bi se lahko od avtoceste do Slovenj Gradca po hitri cesti pripeljali do konca leta 2023, je danes dejal minister.

Za projektiranje in odkupe zemljišč ima Dars sredstva že zagotovljena. "Kar zadeva gradnjo, pa bo zadeva financirana v okviru krovnih poroštev, ki jih ima družba Dars," je dejal Gašperšič.

Glede vprašanja, ali bo do Slovenj Gradca zgrajena štiripasovnica ali ne, je minister zagotovil, da "v končni fazi bo štiripasovnica", pri čemer pa je opozoril na študijo o tem, ki jo je pripravil Dars in ki bo še predstavljena ter na podlagi katere bodo nato načrtovali cesto.

Minister obljublja enakovredno obravnavo odsekov na Koroškem in Šaleškem. (Foto: Miro Majcen)





Ob znanih nasprotovanjih Civilne iniciative Braslovče in napovedi iniciative, da bo zaradi sprejetega državnega prostorskega načrta za traso Šentrupert–Velenje sprožila ustavno presojo, pa je minister Gašperšič izrazil željo, da večjih nasprotovanj več ne bo. Želi si, da bi zdaj odkupi zemljišč v čim večji možni meri potekali sporazumno, da ne bi bilo treba poseči po razlastitvah. Prepričan je, da so bili postopki prostorskega umeščanja izvedeni ustrezno in da jih bodo, če bo prišlo do ustavne presoje, znali tudi ustrezno obrazložiti.

Glede na zahteve Sveta koroške regije, ki želi z vlado do konca marca skleniti pisni dogovor z zapisanimi zavezami glede terminskega načrta izvedbe projekta hitre ceste, pa je Gašperšič danes dejal, da bodo te zaveze ustrezno opredeljene v operativnih načrtih. "Vlada ne sklepa tovrstnih sporazumov," je dejal minister.

Predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško in župan Občine Prevalje Matic Tasič pa je danes glede tega dejal, da bo odbor o tem, kako naprej, odločal konec marca, sicer pa upa, da bo "pozitivno vzdušje", ki izhaja iz ministrovih izjav, trajalo vse do zaključka gradnje hitre ceste.

Medtem na Koroškem opozarjajo na zdelane obstoječe državne ceste. Minister v zvezi s tem odgovarja, da država namenja dodatna sredstva za investicijsko in redno vzdrževanje cest in železnic. Verjame, da bodo projekti na Koroškem, ki so v teku, a jih ustavljajo pritožbeni postopki, v pomladnih mesecih rešeni. Po vsej državi je sicer v teku prek 400 projektov na cestah, je dejal minister.