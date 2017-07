Židan: Tožba zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran bo vložena do 31. avgusta

Slovenija bo tožbo proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran, vložila najpozneje do 31. avgusta. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski minister za kmetijstvo Dejan Židan je na zasedanju kmetijskih ministrov EU v Bruslju uradno izjavil, da bo Slovenija tožbo proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran, vložila najpozneje do 31. avgusta. Delegirani akt za dodelitev izjeme Hrvaški bo stopil v veljavo predvidoma v sredo, pritožbeni rok pa se izteče 19. septembra letos. Slovenija je v začetku julija že napovedala, da namerava v primeru uveljavitve akta vložila tožbo proti Evropski komisiji na Sodišču EU.

Minister Židan je v daljšem govoru znova izpostavil slovenske postopkovne in vsebinske argumente proti izjemi, vključno z mnenjem, da je komisija prekoračila svoje pristojnosti. Minister za kmetijstvo meni, da zahtevane večine za zavrnitev akta niti ni bilo mogoče pridobiti in opozarja, da so tudi Italija, Francija, Madžarska in Slovaška izrazile dvom v takšen način podeljevanja izjem.

Delegirani akt je mogoče zavrniti z absolutno večino v Evropskem parlamentu ali s super kvalificirano večino članic. To pomeni, da bi moralo proti delegaciji akta za dodelitev izjeme Hrvaški glasovati 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva.

V primerih, ko gre za interes dveh članic, je zahtevano večino izjemno težko pridobiti, saj se države načeloma ne želijo izpostavljati ali postavljati po robu komisiji, če ne gre za njihove lastne interese.