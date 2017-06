Cerar glede arbitraže tudi s predsedniki drugih parlamentarnih strank. Ministri po objavi razsodbe k prebivalcem na mejo 

Kot prvi naj bi se v imenu Slovenije odzval premier Miro Cerar. (Foto: AP)

Za Slovenijo je danes pomemben dan, saj so arbitri določili mejo s Hrvaško. Branje razsodbe spremljamo v živo.

Na samem sodišču v Haagu je bil od slovenskih ministrov zunanji minister Karl Erjavec. Hrvaških predstavnikov tam ni bilo, saj sodišča ne priznavajo.

Kot prvi naj bi v imenu Slovenije uradno izjavo podal premier Miro Cerar. Za njim naj bi iz Haaga svoj odziv podal vodja slovenske odvetniške ekipe za arbitražo Alain Pellet, zatem v Ljubljani predsednik države Borut Pahor, ki je novembra 2009 tudi podpisal arbitražni sporazum, nato pa tudi zunanji minister Karl Erjavec, ki bo sicer v Haagu prisoten na razglasitvi odločitve arbitražnega sodišča.

Cerar se je tik pred odborom DZ za zunanjo politiko, ki bo za zaprtimi vrati razpravljal o odločitvi arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško, sestal s predsedniki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin.

Pahor je že včeraj za Radio Slovenija pozval k preudarnosti obeh držav in da bi se vsi "vzdržali vseh izjav in ravnanj, ki bi stvari poslabšale". Zavzel se je za dialog. Sam se bo že v petek srečal s hrvaško kolegico v Dubrovniku.

Ker Hrvaška napoveduje, da odločbe sodišča ne bo spoštovala, je po Pahorjevih besedah to "večja zadrega, kot si lahko ta hip mislimo", če bo Hrvaška pri tem ostala tudi po objavi arbitražne odločitve. "Če bi zdaj šestmesečni rok, ki je določen z arbitražnim sporazumom, pomenil vir novih napetosti, potem nas to mora skrbeti," je opozoril predsednik republike.

Ministri na mejo

Ministri Zdravko Počivalšek, Goran Klemenčič in Boris Koprivnikar bodo danes ob 17. uri obiskali občine ob meji ter se skupaj z župani in načelniki upravnih enot pogovorili s prebivalci območij, ki so bila predmet arbitraže.

Občino Piran bosta obiskala minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in državni sekretar z ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic. V občino Metlika bosta prišla minister za javno upravo Boris Koprivnikar in generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič. Občino Lendava bosta obiskala minister za pravosodje Goran Klemenčič ter državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Erik Kopač. V nadaljevanju bosta obiskala tudi občino Razkrižje.

V vladi zagotavljajo, da bodo poskrbeli za to, da bodo ljudje, ki bodo morebiti ostali na drugi strani meje, ohranili vse pravice, če bodo to želeli.