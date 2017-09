Ministrica Maja Makovec Brenčič je izpolnila pogoje in postala uradna predsedniška kandidatka

Maja Makovec Brenčič vlaga predsedniško kandidaturo (Foto: Miro Majcen)

Tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je postala uradna kandidatka za predsedniško funkcijo, saj je Državna volilna komisija (DVK) danes potrdila njeno kandidaturo. Uradni predsedniški kandidati so zaenkrat trije, nove vložitve kandidatur pa je pričakovati v prihodnjih dneh.

Kot prva sta namreč predsedniško kandidaturo vložila predsednica NSi Ljudmila Novak in kamniški župan Marjan Šarec in tako postala prva uradna predsedniška kandidata. Državna volilna komisija je njuni kandidaturi potrdila že minuli teden.

Na današnji seji pa so člani DVK potrdili še kandidaturo Makovec Brenčičeve, saj je izpolnjevala zahtevane pogoje. Makovec Brenčičeva je kandidatka največje vladne stranke SMC, svojo kandidaturo pa je vložila v petek.

Glede na precejšnje število napovedanih kandidatov je pričakovati, da bo v prihodnjih dneh vloženih še nekaj kandidatur. Aktualni predsednik Borut Pahor, ki se bo s podpisi podpore volivcev ponovno potegoval za funkcijo, bo to storil v sredo. Kdaj bo kandidaturo vložila kandidatka SDS Romana Tomc, še ni uradno znano.

Podpise volivcev pa še zbirajo kandidati zunajparlamentarnih strank, med njimi kandidatka stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič. Kot je pojasnil vodja njenega štaba Aleš Primc, bodo podpise na stojnicah po Sloveniji zbirali do skrajnega roka in šele nato vložili kandidaturo. Podpise volivcev zbira tudi v. d. predsednika zunajparlamentarne LDS Luj Šprohar, ki pa hkrati računa na možnost, da bi podpise za njegovo kandidaturo prispevali poslanci.

Podpise za svojo kandidatko Suzano Laro Krause še vedno zbirajo tudi v zunajparlamentarni SLS. Predsednik SLS Marko Zidanšek je ob tem dejal, da pri tem ne bi smeli imeti težav, "če bodo vsi tisti, ki so obljubili podpise, oddelali svoje". Podpise volivcev nabira tudi koprski župan Boris Popovič, ki namerava kandidirati s podporo stranke Slovenija za vedno.

Prav tako še ni znano, kako uspešni so pri zbiranju podpisov nekateri posamezniki, ki so napovedali, da se bodo za predsedniški položaj potegovali s podporo volivcev, med njimi denimo veleposlanik v Skopju Milan Jazbec. Pri zbiranju sicer še vedno vztraja kulturnik Andrej Rozman Roza, ki pa je pred dnevi na Facebooku zapisal, da mu to "brez nekega nepričakovanega pospeška" ne bo uspelo.

Kandidati za predsedniško funkcijo, ki lahko kandidature vlagajo še do 27. septembra, imajo sicer za to več možnosti. Kandidate političnih strank morajo s podpisi podpreti trije poslanci ali najmanj 3000 volivcev. Neodvisni kandidati pa za vstop v predsedniško tekmo potrebujejo podpise najmanj 5000 volivcev ali desetih poslancev.