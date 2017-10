Ministrica za zdravje: z novelo se ne bo za bolnike nič spremenilo. Sindikat: Kolar Celarčeva zavaja

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na prvi dan zbiranja podpisov pod zahtevo za referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti ponovno poudarila, da novela ne ukinja koncesij, pač pa jih ureja na zakonit in transparenten način. Zagotovila je, da se za bolnike nič ne spreminja oziroma da je nasprotno in bo zanje kvečjemu bolje.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti določa pogoje, pod katerimi lahko zasebnik dobi koncesijo. Vsi koncesionarji bodo imeli samodejno podaljšanje koncesije za 15 let, je pojasnila ministrica v izjavi novinarjem v DZ. Po zakonu se lahko koncesije še enkrat podaljšajo za 15 let, torej gre za obdobje 30 let, je poudarila in dodala, da se tako za bolnike nič ne spreminja.

Po njenih besedah želijo "nekateri v javnosti pojasnjevati oz. da ne rečem zavajati ljudi, da bodo ostali brez osebnega zdravnika". "Z definicijo javne zdravstvene službe bomo prvič v zgodovini Slovenije z načinom transparentnega podeljevanja koncesij omogočili kakovostnejšo in boljšo dostopnost do storitev tudi prebivalcem na bolj odročnih, ruralnih območjih, ker se bodo ugotavljale potrebe ljudi, ne pa želje in poznanstva za podeljevanje koncesij," je poudarila Kolar Celarčeva.

Vsaka država, v kateri se plačujejo storitve iz javnega denarja, ima po njenih besedah dolžnost, pravico in odgovornost do prebivalcev, da to področje ureja.

Ne moremo dopustiti, da bi posamezne skupine iz javnega denarja kovale dobičke na račun zmanjšanega obsega zdravstvenih storitev. Ministrica Milojka Kolar Celarc

V noveli zakona so po njenih navedbah posebne prehodne določbe, ki na zelo mehak način urejajo prehod ob morebitnem poteku koncesije. Določeno je tudi obdobje, da to ugotavljajo, in sicer po ministričinih navedbah eno leto pred iztekom koncesije, kar jim daje možnost ugotavljanja potreb mreže.

Spomnila je na primanjkljaj zlasti družinskih zdravnikov na primarni ravni. Strategija razvoja je krepitev primarne ravni, je poudarila Kolar Celarčeva in dodala, da je treba državljanom čim več storitev zagotoviti v okolju, kjer živijo. S tem bodo po njenem mnenju tudi zmanjšali pritisk na bolnišnice.

Pobudniki referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti lahko z današnjim dnem začnejo zbirati podpise pod zahtevo za razpis referenduma. Potrebnih 40.000 podpisov državljanov morajo zbrati v 35 dneh.

Pobudo za začetek referendumskih postopkov, podprto z več kot 5000 podpisi, je sicer v DZ vložil predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk. Ob vložitvi podpisov je ocenil, da je novela pomanjkljiva in škodljiva za bolnike, saj da se bodo še podaljšale čakalne dobe, ter zatrdil, da s pobudo ne gre za ščitenje interesov koncesionarjev. Podpise so zbirali tudi člani Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov.

Ministrica trdi, da se za bolnike ne bo nič spremenilo. (Foto: iStock)

V sindikatu trdijo, da ministrica zavaja javnost

Na ministričine izjave so se že odzvali v sindikatu PRAKTIK.UM. V izjavi za javnost so zapisali, da je ministrica za zdravje podala zavajajočo izjavo in da ne drži, da za bolnike sprememb z novelo zakona ne bo.

"Po določilih zakona bo najkasneje v 15 letih 40 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije prisiljenih zamenjati svojega osebnega zdravnika, tudi če bodo zaradi tega morali iti v drug kraj ali k zdravniku, h kateremu ne želijo," je povedal Igor Muževič, predsednik Sindikata PRAKTIK.UM.

"Zakon bi moral omogočiti podaljšanje koncesije v primeru, da so bolniki zadovoljni s koncesionarjem, na kar ministrica nikakor ni želela pristati. Zakon v trenutni obliki natančno določa, da je mogoče koncesije podaljšati le ob soglasju zdravstvenega doma in ZZZS, in to ne glede na to, če so bolniki zadovoljni in dobro oskrbljeni pri koncesionarju. Naj vsak prebivalec sam presodi, ali je ministrica iskrena," je dodal Muževič.

Sporočil je še, da je bila ministrica Kolar Celarčeva večkrat obveščena, da zamenjava zdravnika, ki dobro pozna svoje bolnike, povečuje umrljivost ljudi. "Kljub temu zakona ni želela oblikovati tako, da bi zaščitil bolnike, še posebej najranljivejše starejše bolnike s številnimi kroničnimi obolenji."

Zato je ta zakon izredno pomemben za bolnike, za številne med njimi celo življenjsko, je še dodal.