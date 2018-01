Ministrica za delo glede minimalne plače ostaja brez podpore vlade in koalicije

Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo na današnji seji med drugim obravnaval uskladitev minimalne plače, ki bo veljala že za letošnji januar. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je predlagala 4,7-odstotno zvišanje, kar je naletelo na številne kritike, a ministrica tudi po četrtkovem sestanku koalicije in seji vlade vztraja pri predlogu.

Seja EES, na kateri usklajujejo minimalno plačo, se je začela ob 9. uri.

Kopač Mrakova koalicije in vlade v četrtek ni prepričala, tako da bo šla danes na sejo ESS brez podpore koalicije. Prav tako ni prepričala ministrov za gospodarstvo in za finance Zdravka Počivalška in Mateje Vraničar Erman, ki imata po njenih besedah svoja predloga, pri obeh pa gre za nižje zvišanje minimalne plače, kot ga predlaga ministrstvo za delo.

Premier Miro Cerar se do predloga za zvišanje minimalne plače ni opredelil. Po posvetovanju na ESS bo o dvigu minimalne plače sicer znova govorila vlada oz. koalicijski vrh.

Ministrica Anja Kopač Mrak vztraja pri svojem predlogu o dvigu minimalne plače. (Foto: Miro Majcen)

Ministričin predlog: minimalna plača v višini 638,42 evra neto

Ministrica se pred objavo predloga, da bi se minimalna plača letos povečala na 842,79 evra bruto oz. 638,42 evra neto, ni posvetovala z vlado, kot se je lani, zato je to razburilo zlasti SMC.

Odzivi sindikatov in delodajalcev so bili pričakovani. V sindikatih menijo, da bi moral biti dvig višji, delodajalci pa pravijo, da je previsok in da bo mnogim podjetjem povzročil težave. "Verjamem, da gospodarstvo ta strošek zmore," je ob ponedeljkovi predstavitvi predloga dejala Kopač Mrakova, ki je ponovila, da bi pritisk na dvig minimalne plače zmanjšali s spremembo plačnega modela.