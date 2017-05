Ministrica za zdravje napovedala strokovno povezovanje bolnišnic Topolšica in Celje

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes svoj del vladnega obiska v Savinjski regiji začela v Bolnišnici Topolšica, kjer si je prvič v živo ogledala, kam so bila v preteklosti vložena sredstva za obnovo in energetsko sanacijo bolnišnice, zaradi katerih ima zdaj bolnišnica v Topolšici likvidnostne težave in trenutno tudi blokiran račun. To je tudi razlog, da bolnišnica, ki ima trenutno zasedenih vseh 120 postelj, nima lastnih sredstev za izplačilo plač zaposlenim, ki bi morale biti izplačane v sredo.

Bolnišnica Topolšica ima trenutno za 500 tisoč evrov aktivnih izvršb. (Foto: POP TV)

Po številnih pogovorih v minulih dneh je ministrica po obisku v bolnišnici za medije dejala, da so kljub težki likvidnostni situaciji našli začasno rešitev, tako da bodo najkasneje do konca tega tedna lahko zaposleni dobili plače za april in da bodo poplačane tiste najnujnejše dobave, da ne bi prišlo do zaustavitve dobave zdravil. Vlada bo po njenih besedah ustrezen sklep sprejela najkasneje na seji v četrtek.

Hkrati na ministrstvu pripravljajo bolj dolgoročne rešitve za vzpostavitev stabilnega poslovanja bolnišnice. V zvezi s tem je ministrica napovedala, da bodo opravili še poglobljen finančni pregled poslovanja zadnjih let, predvsem zaradi tega, da bi ugotovili, koliko finančnih sredstev je potrebnih za dolgoročno saniranje bolnišnice.

Ob tem načrtujejo strokovno povezovanje celjske in bolnišnice v Topolšici, pri čemer je po besedah ministrice stroka tista, ki bo povedala, kakšno bo to povezovanje. Dodala je, da gre pri tem za bolj dolgotrajen postopek, pri katerem morajo delovati skladno z zakonom o zavodih, ki pa žal ne ponuja veliko možnih rešitev.

Ministrica poudarja, da zdravstvene dejavnosti v Topolšici ne bodo ukinili

Ponovno je poudarila tudi, da ne gre za ukinjanje zdravstvene dejavnosti v Bolnišnici Topolšica, pri tem pa kot dodaten argument izpostavila, da je prav danes podpisala pogodbe za nakup treh novih rentgenskih aparatov v višini pol milijona evrov za Bolnišnico Topolšica.

Del dolgoročne finančne sanacije bolnišnice bo, kot kaže, predstavljala tudi odprodaja za dejavnost Bolnišnice Topolšica nepotrebnega premoženja, to je nekaterih zemljišč v okolici bolnišnice, ki si jih je nekaj danes ogledala tudi ministrica. Soglasja k nekaterim prodajam bo v četrtek na seji podajal svet bolnišnice. Ministrica bo sicer za pripravo projekta dolgoročne sanacije bolnišnice imenovala posebno delovno skupino.

Kolar Celarčeva je ponovila še, da je v ponedeljek podpisala predlog organom pregona za sum storitve kaznivega dejanja glede izvajanja projekta energetske sanacije in rekonstrukcije bolnišnice. Zaenkrat v predlogu niso navedli nobene osebe, je povedala danes.

Znano sicer je, da odločitve o energetski sanaciji in njeni izvedbi segajo v čas prejšnjega vodstva bolnišnice.

V. d. direktorja Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli, ki zavod vodi od junija lani, pa je danes za medije zadnje pogovore s predstavniki ministrstva označil kot konstruktivne. Kot je dejal, je glede na dogovore izplačilo majskih plač rešeno, izplačila naslednjih pa naj bi bila rešena s prilivi bolnišnice. Trenutno je sicer aktivnih izvršb za 500.000 evrov, takšnih, ki bi lahko še bile sprožene, pa je za 800.000 evrov, je povedal Šorli.

Šorli je bil na zadnjem razpisu za direktorja tudi edini kandidat za to delovno mesto. Kaj bo s tem razpisom in imenovanjem, se bo na seji v četrtek odločal svet zavoda.