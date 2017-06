Inšpektor v Kemisu ni našel kršitev požarnih predpisov

(Foto: Miro Majcen)

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je z današnjim sprejemom zahvalila zaposlenim v vodnogospodarskem podjetju VGP Drava Ptuj, ki so sodelovali v čiščenju potoka Tojnica ob požaru v Kemisu. Kot je poudarila v izjavi za medije, so zaposleni s strokovnim in hitrim ukrepanjem preprečili, da bi onesnaženje doseglo tudi reko Ljubljanico.

Ukrepanje ob onesnaženju Tojnice je po mnenju Majcnove potrdilo dobro sodelovanje strokovnih služb na področju voda. V zvezi s tem je spomnila, da je služba za varovanje obalnega morja takoj pomagala VGP Drava Ptuj z ustreznimi aparaturami. Pomoč je po njenih besedah prišla tudi od podjetja Hidrotehnik, ki kot koncesionar skrbi za vodotok Tojnice.

VGP Drava Ptuj je koncesionar za čiščenje onesnaženih celinskih voda. Podjetje je vse zaposlene, ki so sodelovali pri čiščenju Tojnice, napotilo na zdravniški pregled. Rezultati preiskav bodo znani v prihodnjih dneh. Ministrica je pohvalila tudi ukrepanje ptujskega podjetja ob požaru v podjetju Eko Plastkom v Ljutomeru, kjer je bila ogrožena reka Ščavnica.

Majcnova je opozorila, da je bilo onesnaženje Ščavnice - vanjo so stekle le požarne vode - na srečo neprimerljivo s Tojnico. Po njenih besedah na ministrstvu še čakajo na rezultate analiz, ki bodo pokazale, ali je požar povzročil škodo v Ščavnici. Kot spodbudno dejstvo je navedla, da za razliko od Tojnice v Ščavnici ni prišlo do pogina rib.

Predstavnica VGP Drava Ptuj Mirjana Fesel je po sprejemu pri ministrici v izjavi za medije pojasnila, da jim je uspelo odstraniti več kot 99 odstotkov oljne gošče, ki je ob požaru v Kemisu stekla v Tojnico. Prav tako so po njenih besedah skorajda v celoti očistili zaoljene trave na brežinah potoka. Pohvalila je tudi pomoč, ki jim jo je nudila agencija za okolje.

V zvezi s Ščavnico je Feslova dejala, da so vanjo stekle le požarne vode, kar je v takšnih primerih običajno in ne povzroči večjega onesnaženja. Po njenih besedah so zato za čiščenje reke porabili le nekaj ur.

Sicer so v vrhniški ribiški družini pred dnevi pojasnili, da še čakajo na rezultate analiz o morebitni prisotnosti strupov v poginulih ribah iz Tojnice. Na Policijski upravi Ljubljana so dejali, da so kriminalisti opravili ogled Tojnice in zavarovali vzorce. Preiskava še vedno poteka, zato je še niso želeli komentirati.

Z Zavoda za ribištvo Slovenije pa so sporočili, da so imeli do zdaj en sestanek z ribiško družino na Vrhniki, a da ne opravljajo nobenega nadzora, ker jim tega ni nihče naročil, ne katera od pristojnih institucij ne ribiška družina. Opozorili so, da ne morejo samoiniciativno jemati vzorcev in naročati analiz.

Požarni inšpektor ni našel napak

Medtem na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pravijo, da izredni inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v Kemisu, ni pokazal kršitev predpisov. Podjetju so naložili le izdelavo novega požarnega reda, ki bo prilagojen novim razmeram v objektu.

Inšpekcijski nadzor v Kemisu so začeli 29. maja in končali 7. junija. Po besedah glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka so preverili požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije iz objekta, usposabljanje zaposlenih, vzdrževanje opreme in sredstev za gašenje, vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite ter organiziranje požarnega varovanja.

"Ob nadzoru nismo ugotovili kršitev predpisov na področju varstva pred požarom, smo pa podjetju z zapisnikom naložili posamezne ukrepe, ki so povezani z dejstvom, da je podjetje prizadel požar, po katerem je del objekta uničen. Uničeni oz. poškodovani so tudi posamezni sistemi aktivne požarne zaščite ter oprema za gašenje, prav tako pa je bil uničen tudi del predpisane dokumentacije," je navedel Dolščak.

Kemisu so po njegovih besedah naložili izdelavo novega požarnega reda. Z njim mora nato seznaniti vse zaposlene. Kot je še dodal Dolščak, mora podjetje izdelati "tudi manjkajoče dele načrta evakuacije za dele objekta, kjer so načrti ob požaru zgoreli, na novo vzpostaviti vodenje vseh evidenc in po končani sanaciji sistemov aktivne požarne zaščite izvesti predpisan preizkus in pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju".

Sicer dobre tri tedne po požaru v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis pod nadzorom posebne medresorske delovne skupine tečejo številne aktivnosti. Tako bodo predvidoma v torek začeli z usmerjenimi zdravniškimi pregledi gasilcev, ki so sodelovali v gašenju požara. Gasilcem bodo opravili celovite klinične preglede, med drugim test pljučne funkcije in jetrne teste.

Pretekli teden je o vidikih okoljske nesreče v Kemisu razpravljal državni zbor. Poslanci so sprejeli štiri priporočila vladi oz. ministrstvu za okolje in prostor. Eno od njih nalaga pripravo nacionalnega načrta ravnanja v primeru okoljskih kemičnih nesreč.