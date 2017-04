Ministrica zanika, da bi se vpletala v postopek krivdne razrešitve Rajka Kende

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes zanikala, da je ukrepala pri vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ko je začelo postopek krivdne razrešitve strokovnega direktorja pediatrične klinike UKC Rajka Kende. Je pa dejala, da je od vodstva zahtevala, da v tem primeru postopa v skladu s pravili.

Vodstvo UKC Ljubljana je namreč začelo postopek krivdne razrešitve Kende z mesta strokovnega direktorja pediatrične klinike zaradi domnevne objektivne odgovornosti pri smrti 14-letnega dečka septembra lani. Nato pa so po nekaj dneh umaknili predlog razrešitve.

Ministrica je v odgovoru na novinarsko vprašanje danes dejala, da se je želela seznaniti z dejstvi in je zato poklicala na razgovor vodstvo UKC Ljubljana. "Iz argumentov oz. kar so mi dejali, sem ugotovila, da so bila kršena postopkovna in tudi notranja pravila UKC. Zato sem zahtevala, da postopajo v skladu s pravili," je pojasnila.

Sicer pa je dodala, da je bila o "opozorilnem dogodku v UKC" obveščena šele sredi decembra, nakar je osebno zahtevala od vodstva UKC, naj sprejmejo vse ukrepe in zahtevala izredni strokovni nadzor. Prav tako je zahtevala, naj jo o izsledkih nadzora obvestijo. Tri dni pozneje jo je vodstvo UKC obvestilo, da zadeve potekajo brez težav in da so že odredili izredni strokovni nadzor.

Kljub temu pa ministrica še danes, kot trdi, ni dobila poročila o izrednem strokovnem nadzoru. Glede na poročila v medijih pa se je odločila, da odredi še izredni strokovni nadzor pri Zdravniški zbornici Slovenije.