Ministrstvo zagotavlja, da bo kljub odhodu še zadnjih dveh srčnih kirurgov za otroke dobro poskrbljeno

V sredo je odjeknila novica, da sta program otroške srčne kirurgije zaradi nemogočih razmer zapustila še zadnja dva slovenska srčna kirurga. Kot glavni razlog za odhod sta navedla slabe medosebne odnose, svoj odhod pa upravičila s tem, da otroškim kardiologom preprosto ne zaupata več in da z njimi ne moreta več sodelovati.

Medvedova je v svojem prvem odzivu priznala, da jo je informacija o odhodu kirurgov šokirala, in ocenila, da je v tem primeru resno vprašanje o prihodnosti tega programa v Sloveniji.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da sta bila to učeča se specialista kardiovaskularne kirurgije, ki sta se izobraževala za otroške posege. Eden od njiju je po podatkih generalnega direktorja UKC Ljubljana že opravil 86 odstotkov operacij tega tipa znotraj UKC.

Na vprašanje, kdo bo zdaj opravljal to delo, je odgovorila, da se problem vleče že dlje časa, zato ima UKC Ljubljana že pogodbe oz. trajno sodelovanje z dvema evropskima centra – s centrom v Pragi in v Massi. "Zdaj smo se bolj navezali na center v Pragi. Njihovi kirurgi redno prihajajo k nam in bodo še naprej – to je vsake 14 dni za štiri dni. Po novi pogodbi, ki naj bi bila že podpisana, pa naj bi bili prisotni ves čas," je dejala. Tako v svojem kot v imenu ministrice Milojke Kolar Celarc je zagotovila, da bo za otroke dobro poskrbljeno.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved in nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar. (Foto: POP TV)

Po njenem mnenju je razlog za slabe medosebne odnose v tem, da pri obravnavi enega otroka sedaj sodelujeta dve različni kliniki in trije različni oddelki. "Naš namen je, da združimo vse službe, ki zdravijo te otroke znotraj enega centra, da so vsi zaposleni v tem centru, se med seboj povežejo ter začnejo sodelovati. Ker so otroci kritična populacija, imajo kritične bolezni in zanje bomo najbolj poskrbeli, če bomo med seboj sodelovali." Na vprašanje, kdaj lahko to pričakujemo, je odvrnila, da v roku šestih mesecev.

Gantar: Ministrica očitno ne obvladuje zadev in že dolgo ne uživa naše podpore

Izjemno velika škoda je, da sta se dva mlada usposobljena kirurga odločila, da gresta stran, nesprejemljiv pa je tudi razlog za njun odhod, ki je znan že od samega začetka, pa je v omenjeni oddaji povedal vodja Odbora za zdravstvo in nekdanji minister Tomaž Gantar.

Po njegovem mnenju se program otroške srčne kirurgije vrti v začaranem krogu, podobno, kot se vrti tudi vodstvo UKC Ljubljana in v določeni meri tudi ministrstvo. "Potrebni so pravi in temeljiti rezi, a dejstvo je, da ministrstvo ne more iskati vsebinskih rešitev, lahko samo zamenja določene ljudi, če niso sposobni zadeve rešiti."

Kot pravi, ministrica očitno ne obvladuje zadev in že dolgo ne uživa njegovega zaupanja. "Mene osebno ona niti ne zanima več. Moje podpore ni imela ne pri prvi ne pri drugi interpelaciji," je še dejal.

Predsednik vlade je bil tisti, ki bi lahko omogočil sprejem potrebne zakonodaje, pa tega ni storil, ona pa je edina ministrica, ki je imela od njega tolikšno podporo, je še dodal. "Tu že pred časom ni šlo brez ostrih rezov in odločitev in tudi zdaj ne bo šlo, zato res upam, da bo ta odločitev končno sprejeta." Od ministrstva pričakuje odločne poteze in ne sprejema odgovora, da se ne da nič narediti.

Program otroške srčne kirurgije sta zaradi nemogočih razmer zapustila še zadnja dva slovenska srčna kirurga. (Foto: iStock)

Pfeiferjeva: Delamo timsko, motečih ljudi ni več

O stanju na področju otroške srčne kirurgije so včeraj znova razpravljali na odboru DZ za zdravstvo. Strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer je na seji poudarila, da so otroci njihova prva skrb. Primeri neustreznega zdravljenja so se po njenih zagotovilih zgodili v preteklosti, letos pa da ni bilo v otroški srčni kirurgiji nobenega zapleta ali spodrsljaja. Po njenem mnenju je bilo poročilo o varnostni analizi smrti 37 dni starega dojenčka iz leta 2015, ki je v medije prišlo konec avgusta, del medijskega gibanja, "ker so morali preusmeriti pozornost drugam in prikazati, da so razmere na pediatriji katastrofalne". Pravi razlog za te zgodbe pa vidi v borbah dveh sil, novih in starih na programu.

Po njenih besedah so odnosi na kardiološkem oddelku pediatrične klinike sedaj homogeni in delajo timsko, saj ni več motečih ljudi. Tako tudi ne drži, da se otroški kirurgi, ki sodelujejo v programu otroške kirurgije, s kardiologi ne razumejo. Kot je dejala, je bila na več sestankih, kjer so sodelovali tudi kirurgi in kardiologi, in je bilo videti, da bolje sodelujejo. Ni bilo trenj in prepirov, je dodala.

Nadrejeni naj bi omenjena kirurga poskušali večkrat prepričati, naj ostaneta, a sta postavila pogoj: ali ostaneta v UKC in operirata odrasle paciente ali pa bosta odšla iz bolnišnice. V programu otroške srčne kirurgije namreč ne želita več sodelovati.

"Ne razumem, da bi bil nesporazum s kardiologi razlog za odstop, kot pravite, teh bodočih srčnih kirurgov iz Ljubljane," je dejala. Čeprav Pfeiferjeva, kot trdi, o odstopih uradno ni obveščena, pa je dejala, da je prejela sporočilo sms, "v katerem so mi tisti, ki so govorili s konkretnim kirurgom, ki je najbolj napredoval v poučevanju, dejali, da to ni razlog". "Pač pa da je razlog, da se v tem času, ko tri leta delal v programu, ni uspel dovolj izobraziti, ker mu očitno nismo dali dovolj priložnosti," je dodala.

Na vprašanje, kaj to pomeni za prihodnost programa, je dejala, da so podpisali pogodbo s praškim centrom za otroško srčno kirurgijo. Tako je prvi pediatrični srčni kirurg od ponedeljka že v UKC in se je po njenih navedbah vklopil v delo. Prihodnji teden pride izkušen kirurg, ki bo izvajal operacije. Predlog novega programa je, da bodo kirurgi tukaj ves teden. Pfeiferjeva verjame, "da se bo naš otroški srčni kirurg še udejstvoval v tem programu in si bo morda premislil, ko bo videl, da sedaj program poteka varno, bolje organizirano".

Generalni direktor UKC Andraž Kopač je dodal, da podatki o smrtnosti v programu otroške srčne kirurgije kažejo na to, da se stanje v programu izboljšuje.

Iz programa odšlo že sedem kirurgov

Strokovni direktor kirurške klinike Matjaž Veselko upa, da si bosta kirurga premislila in vendarle nadaljevala s sodelovanjem v programu, "ko bo prišlo do teh sprememb in ko se bo stanje s pogodbeno ustanovo začelo konsolidirati".

Program sicer po njegovih besedah mora iti naprej. S podpisom pogodbe s centrom v Pragi pa so poskrbeli za otroke, da bodo operirani in obravnavani, kot je bilo doslej, je dodal. Cilj tega, da so poiskali partnerja in podpisali pogodbo, je po njegovih navedbah ravno v tem, da nestabilnosti, do "katerih prihaja morda zaradi nekih personalnih zadev, lahko z njimi kompenziramo".

Navedb kirurgov, da odhajata zaradi slabih odnosov, Veselko ni želel komentirati, "ker ne bi rad prilival olja na ogenj". Zatrdil je, da se trudijo urejati zadevo, a je ne morejo urediti sami, ampak potrebujejo podporo javnosti, ministrstva in drugih.

Na komentar, da je sedem kirurgov že odšlo iz tega programa, je odvrnil, da je to bilo v dolgih letih, od tega je bilo nekaj tujcev. "Seveda, če ne bi bilo problema, ga ne bi bilo treba reševati," se je strinjal.

Po besedah strokovne direktorice UKC Ljubljana so odnosi na kardiološkem oddelku pediatrične klinike sedaj homogeni in delajo timsko, saj ni več motečih ljudi. (Foto: iStock)

'Trudimo se, klinika zdaj deluje drugače kot prej'

Strokovna direktorica pediatrične klinike Anamarija Meglič je po odboru dejala, da ne trdi, da je na pediatrični kliniki vse v redu. "Pravim samo, da se trudimo," je dodala in poudarila, da klinika v zadnjih dveh mesecih deluje drugače kot prej.

Na vprašanje, ali bi bilo smiselno določene ljudi v programu zamenjati, če niso kompatibilni, je odgovorila: "Vaše vprašanje je postavljeno tako, da lahko odgovorim, da ja. Smiselno je narediti tako, da program gladko deluje." Ob tem se je strinjala, da tega doslej ni uspelo rešiti še nikomur.

S prstom je pokazala na novinarje, češ da zlorabljajo starše, ki pred kamero govorijo o svoji stiski zaradi bolezni otroka. Priznala je, da so bile storjene napake in da je bilo slabo medsebojno razumevanje zaradi pomanjkanja zdravnikov. "A pod medijskim pogromom je izredno težko delati. Vse to, kar se v medijih odvija proti nam, neposredno škoduje zdravljenju otrok in ovira naše delo v izboljševanju razmer."