Ministrstvo odpravilo okoljevarstveno soglasje za Plečnikov stadion

Plečnikov stadion propada že vrsto let. (Foto: Aljoša Kravanja)

Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka in zadevo vrnilo Agenciji RS za okolje (Arso) v ponovno odločanje.

Kot so zapisali Arsu, so pred izdajo okoljevarstvenega soglasja aprila letos ponovno pozvali ministrstvo za kulturo, naj poda mnenje o sprejemljivosti posega. V njem je državni organ ugotovil, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano kulturno-varstveno soglasje, ki je še vedno pravnomočno.

Ministrstvo za okolje je sedaj med razlogi za odpravo okoljevarstvenega soglasja navedlo, da agencija ni ugotovila skladnosti projekta z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena, čeprav je bilo za nameravani projekt kulturno-varstveno soglasje že pridobljeno.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je agencija pravilno upoštevala opredelitev območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana, vendar bi po mnenju ministrstva morala presoja vsebovati tudi podatke glede obremenitve s hrupom zaradi nameravanih prireditev v športnem parku.

Po razrešitvi vprašanja vplivov projekta na Plečnikovo dediščino bo Arso ponovila tudi javno razgrnitev dokumentacije, razpisala ustno obravnavo ter šele nato izdala odločbo. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da je to potrebno zaradi velike časovne odmaknjenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje, so še zapisali na agenciji.