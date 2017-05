Ministrstvo zavrnilo pritožbo glede prepovedi Thompsonovega koncerta

Ministrstvo za notranje zadeve je v ponedeljek kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo organizatorja koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona zoper odločbo mariborske upravne enote, ki je že prejšnji teden na predlog policije prepovedala omenjeni glasbeni dogodek v Festivalni dvorani Maribor. Kot so pojasnili, so v postopku ugotovili, da je bila odločba prve stopnje pravilna in na zakonu utemeljena, zato so pritožbo zavrnili.

Ministrstvo je zavrnilo pritožbo glede prepovedi Thompsonovega koncerta. (Foto: POP TV)

Na mariborski upravni enoti so odločitev drugostopenjskega organa po pošti prejeli v torek, ko so jo želeli izročiti pritožniku Milanu Trolu, a je ta zahteval, da mu jo pošljejo po pošti. Kot je popoldne sporočila načelnica upravne enote Ksenija Klampfer, so povratnico o prevzemu pošte danes prejeli.

Upravna enota je odločbo o prepovedi koncerta izdala že sredi prejšnjega tedna, notranje ministrstvo pa si je kljub takojšnji vložitvi pritožbe s strani organizatorja za odgovor vzelo vse tri zakonsko določene dneve. Organizatorji so zato medtem koncert odpovedali, saj pritožba ni zadržala odločitve prve stopnje.

Še dan pred odpovedjo se je Trol obrnil tudi na upravno sodišče, od katerega je zahteval izdajo začasne odredbe, s katero bi odložilo izvršitev odločbe upravne enote, a so ga tudi tam zavrnili z obrazložitvijo, da ni izkoristil vseh drugih pravnih možnosti. Ob tem je napovedal, da bo tožbo za povzročeno škodo vložil ne glede na to, kakšna bo odločitev ministrstva.

Spomnimo

Policija je predlog za prepoved dogodka podala po tistem, ko so na podlagi pridobljenih informacij in zaznav dogodkov ocenili, da so izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep, saj so informacije kazale na povečano varnostno tveganje.

Med drugim so pridobili informacije v zvezi s prodajo vstopnic za koncert preko spletnih ponudnikov na Hrvaškem in v Avstriji, kar naj bi kazalo na to, da bi se koncerta lahko udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili ti prepovedani, oziroma celo njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške. Ob tem so bili seznanjeni tudi z možnostjo shoda nasprotnikov koncerta, kar bi še povečalo varnostno tveganje.

Prepoved koncerta hrvaške desničarske ikone je naletela na nerazumevanje hrvaškega državnega vrha. Nerazumevanje do slovenskih razlogov za odpoved koncerta pevca, ki povzdiguje ustaško gibanje, sta pokazala celo hrvaški premier Andrej Plenković in ministrstvo za zunanje zadeve, v bran Perkoviću pa je stopil tudi urad hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.