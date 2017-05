Miro Cerar gosti belgijskega premierja: 'Slovenija in Belgija imata veliko skupnega'

Miro Cerar v Ljubljani gosti belgijskega predsednika vlade Charlesa Michela. (Foto: STA)

Slovenija in Belgija imata zelo dobre politične in gospodarske odnose, povezujejo pa ju tudi zelo sorodni pogledi na prihodnost Evropske unije, sta se danes v Ljubljani strinjala slovenski premier Miro Cerar in njegov belgijski kolega Charles Michel.

Kot je na novinarski konferenci po srečanju z belgijskim premierjem dejal Cerar, tako Slovenija kot Belgija spadata v tisto skupino držav, ki zagovarja močno, v prihodnost usmerjeno in razvojno naravnano Evropsko unijo. "Želiva si, da se EU znova osredotoči na razvojne teme, ob hkratnem upoštevanju pomena miru in varnosti," je dejal slovenski premier.

Poudarila sta, da mora sedemindvajseterica med pogajanji o brexitu in tudi po izstopu Velike Britanije iz EU ostati enotna. "Oba podpirava nedavno sprejete usmeritve za ta pogajanja in si bova prizadevala za to, da se bo EU osredotočala na pozitivne teme – teme razvoja in naše prihodnosti," je dejal Cerar.

"Deliva prepričanje, da EU ni samo gospodarski in politični projekt, temveč projekt, ki temelji na naših skupnih vrednotah – demokraciji, pravni državi, temeljnih svoboščinah in svobodi medijev," je povedal Michel. Po njegovih besedah se mora EU izvleči iz stalnih kriz ter državljanom znova ponuditi upanje in optimizem. Osredotočiti se mora na prednostne naloge – gospodarski razvoj, rast, zaposlovanje, inovacije, modernizacijo in socialno kohezijo, je poudaril.

Privoščila sta si sproščen sprehod po Ljubljani. (Foto: STA)

Belgija in Slovenija gospodarsko vse bolj povezani

Premierja sta govorila tudi o schengenskem območju, pri čemer je Cerar belgijskemu kolegu pojasnil, da je Slovenija odgovorna in zanesljiva varuhinja schengenske meje ter korektno izvaja tudi novo uredbo o sistematičnem nadzoru. Skrbijo ga predlogi, da bi se začasni nadzor na notranjih mejah, tudi na slovensko-avstrijski meji, podaljševal v nedogled.

"Slovenija je korekten varuh schengenske meje, zato ne moremo sprejeti nobenega argumenta, da se znotraj schengenskega območja postavljajo začasne meje in podaljšujejo naprej," je bil jasen. Slovenija nasprotuje podaljšanju nadzora na slovensko-avstrijski meji za šest mesecev, ker zanj ni objektivnih razlogov, in Cerar pričakuje, da bo po izteku tega obdobja končan.

Michel je poudaril, da je slovenska vlada trdna in lojalna partnerka EU, ki spoštuje schengenska pravila. Izrazil je solidarnost in podporo slovenskim stališčem glede podaljševanja nadzora na notranjih mejah schengenskega območja.

Cerar in Michel sta govorila tudi o možnosti tesnejšega sodelovanja med Slovenijo in državami Beneluksa. Slovenski premier je menil, da bi bilo koristno za Slovenijo, če bi se tesneje povezala s temi državami, saj si z njimi deli skupne vrednote in politike.

Cerar je izrazil zadovoljstvo, ker se krepi gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Belgijo. Blagovna menjava med državama se je lani povečala za dobrih devet odstotkov in je znašala skoraj 850 milijonov evrov, storitvena menjava pa se je okrepila za 13,5 odstotka. Cerarja še posebej veseli, ker je Slovenijo lani obiskalo 60.000 belgijskih turistov.

Slovenski premier je belgijskega kolega opozoril tudi na Zahodni Balkan. Ob tem je poudaril, da mora EU ostati odprta do te regije, ohranjati partnerski odnos s temi državami in jim omogočiti približevanje uniji. Vrata v EU morajo ostati odprta, kajti če bomo te države zapustili, bi jih lahko izgubili iz naše evropske družine, je opozoril.

Oba se bolj kot k Le Penovi nagibata k Macronu

Cerar in Michel sta na novinarsko vprašanje komentirala tudi francosko predsedniško tekmo, ki bo odločena v nedeljo. Michel je izrazil podporo kandidatu, ki podpira evropski projekt, in izrazil upanje, da bo to tudi izbira francoskih volivcev. Po njegovih besedah Nacionalna fronta zagovarja nevarno stališče za prihodnost EU.

Tudi Cerar je izrazil željo, da bi šla odločitev francoskih volivcev v prid evropskih vrednot povezovanja in sodelovanja ter v smeri podpore nadaljnjemu obstoju enotne EU. "Če bo odločitev drugačna, bo prišlo do procesov, ki bodo Evropo vodili nazaj v preteklost in ne naprej v prihodnost," je dejal premier.