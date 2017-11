Mladi Slovenec pometel s konkurenco

Slovenci se lahko pohvalimo s še enim velikim dosežkom. Tokrat se moramo zanj zahvaliti še ne 18-letnemu Alekseju Jurci, ki je na 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike med 12. in 20. novembrom na Tajskem pometel s konkurenco. Jurca je dosegel največ točk med vsemi tekmovalci in tako postal prvi slovenski absolutni zmagovalec na katerikoli olimpijadi iz znanja doslej, poroča Portal v vesolje. Na olimpijadi je tekmovalo okoli 220 tekmovalcev, skupaj pa so podelili 10 zlatih medalj.

Poleg Jurce sta se tekmovanja udeležila še dva Slovenca, in sicer Luka Govedič (prav tako nagrajenec razpisa Mladi upi 2016) in Marko Čmrlec, ki sta prejela pohvali. Skupino dijakov sta na tekmovanju spremljala Andrej Guštin in Krištof Skok.

Mladi up leta 2016

Aleksej je študent 1. letnika študija Fizika in astrofizika na Univerzi v Novi Gorici. Leta 2016 je bil izbran za enega od 12 mladih upov. Gre za projekt Zavarovalnice Triglav in medijske hiše POP TV, kjer s posebnim denarnim skladom financiramo mlade obetavne posameznike. Zmagovalka spletnega glasovanja je leta 2016 postala obetavna judoistka Kaja Kajzer, strokovna komisija pa je poleg tega izbrala še 11 talentiranih posameznikov, med katerimi je bil tudi mladi Aleksej Jurca.

V uredništvu 24ur.com Alekseju Jurci in mentorjema čestitamo za izjemen dosežek. Čestitke pa tudi ostalima tekmovalcema. (Foto: Mateja Jordovič Potočnik)

Aleksej je zaradi izjemne nadarjenosti in inteligence osnovno šolo zaključil v sedmih letih, nato pa je študij nadaljeval na Gimnaziji Bežigrad. Na olimpijadi iz fizike, olimpijadi iz astronomije in astrofizike ter na naravoslovni olimpijadi je večkrat dosegel zavidljive rezultate.