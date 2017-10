Mlado slovensko podjetje načrtuje revolucijo na področju sklepanja pogodb

Mlado slovensko podjetje Notary Platform ponuja rešitev, razvilo je namreč mobilno aplikacijo, ki temelji na tehnologiji veriženja bokov oz blockchain in omogoča sklepanje pogodb kar preko pametnega telefona.

Spoznajte aplikacijo Notary Platform

Sklepanje pogodbe ob nakupu recimo avta, še nikoli ni bilo preprostejše. Prodajalec in kupec zgolj namestita aplikacijo na svoj pametni telefon, kjer se med številnimi že obstoječimi predlogami nahaja tudi kupoprodajna pogodba za avto. Uporabnika jo dopolnita s svojimi podatki in podpišeta z digitalnim podpisom. Pogodba je torej lahko sklenjena kjerkoli, kadarkoli in brez prisotnosti tretje osebe oz. notarja. Tehnologija veriženja blogov oz. blockchain v današnjem času nudi uporabnikom najvišjo možno stopnjo varnosti. S pomočjo te tehnologije pa lahko uporabnik ob podpisu pogodbe ustvari časovni zaznamek, ki ga ni mogoče spreminjati in vsebuje podatke o času in načinu sklenitve same pogodbe. Dodatno varnost uporabnikom Notary Platforme zagotavlja tehnologija identifikacije uporabnika ter možnost dodajana različnih vrst medijev: slik, zvoka in videa. Kombinacija časovnega zaznamka in identifikacije uporabnika poskrbi, da je sklenjena pogodba trdna.

Za boljšo predstavo delovanja je ekipa ustvarila tudi kratek animacijski video.

Notary Platform in njena raba v podjetjih

Aplikacija ni namenjena zgolj posameznikom, saj njen potencial prepoznavajo tudi podjetja. Notary Platform lahko služi kot podaljšana roka že obstoječim poslovnim sistemom. Aplikacijo je namreč možno prilagoditi za specifično uporabo znotraj podjetja, ne glede na njegovo dejavnost. Trenutno Notary Platform že pripravlja rešitve za približno deset slovenskih kot tudi mednarodnih podjetij. Rešitve obsegajo vse od sledenja izdelkov, beleženja zalog, podpisovanja garancij do urejanja relacij med dobavitelji in kupci.

Žeton NTRY

Medtem ko se vizija ekipe Notary Platform uresničuje in postopoma pridobiva na oprijemu, ekipa izboljšuje koncept in združuje najboljše možne tehnične rešitve. Eden izmed glavnih dejavnikov, ki to povezuje in omogoča je žeton z imenom NTRY, ki je ustvarjen prav za ta namen.

Ekipa, ki sestavlja podjetje Notary Platform si je žeton zamislila kot uporabniški žeton, ki ima dve ključni vlogi znotraj celotnega Notary Platform ekosistema. V zgodnjih fazah razvoja bo žeton služil kot eno izmed možnih plačilnih sredstev storitev – kreiranje časovnega zaznamka in zaščita predlog pogodb. Kasneje, ko podjetje dozori in preide na lastno blockchain omrežje (Proof of Stake) pa bo žeton služil tudi kot vzdrževalec le tega, kar pomeni, da bo skrbel, da bodo transakcije še hitrejše in varnejše.

Za sam razvoj celotnega projekta se je podjetje Notary Platform odločilo ponuditi svoje kripto žetone v zameno za prispevek v obliki kriptovalute Ether. S prodajo žetonov bodo pričeli 10. oktobra preko njihove spletne strani www.notary-platform.com.

Vse novosti o projektu pa lahko spremljate tudi na njihovi Facebook strani Notary NTRY Platform.

