Močan veter ponoči lomil drevesa, odkrival hiše, na Pohorju brez elektrike ostalo 600 odjemalcev

Gasilci so imeli v noči s četrtka na petek precej dela, saj je močan veter na severovzhodu države povzročal številne vetrolome.

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje RS so gasilci zaradi številnih podrtih dreves in odkritih stavb med drugim posredovali v občinah Brežice, Maribor, Celje in Murska Sobota.

V naselju Kicar v občini Ptuj je ob 22.57 močan veter podrl drevo, ki je padlo na električni drog. Podobne težave so imeli tudi v občini Destrnik.

Ob pol osmih zvečer je v naselju Lehen na Pohorju v občini Podvelka močan veter na daljnovod podrl več dreves. Brez električne energije je ostalo okoli 600 odjemalcev, okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Maribor.

Veter se bo čez dan umiril. (Foto: Thinkstock)

Veter so počasi povsod umirja

Luka Ravnik, dežurni meteorolog Agencije RS za okolje (Arso), je za 24ur.com povedal, da se veter počasi povsod umirja, močnejši sunki do približno 80 km/h so možni še na Trojanah in ostalih nekoliko višje ležečih krajih. Tudi tam pa se bo stanje umirilo, sredi dneva se bo veter namreč obračal na severovzhod.

Danes bo sicer oblačno vreme, ponekod na Primorskem tudi megleno. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Proti večeru se bo pričelo hladiti.

Meja sneženja se bo spuščala. Zvečer bo na Primorskem zapihala zmerna burja, ki se bo v noči na soboto še krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 5 do 13 stopinj C.

Pustna sobota prinaša nekoliko nižje temperature

Jutri zjutraj se bo od severozahoda pričelo jasniti. Oblačnost vremenske fronte bo najdlje vztrajala na jugovzhodu države. Čez dan bo delno do pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v alpskih dolinah do -5, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj C.

V nedeljo bo povečini zmerno oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala. V ponedeljek kaže na delno do pretežno jasno vreme z nekaj jutranje megle. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

