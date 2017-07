Mojmir Mrak: Javno javno partnerstvo - to je nebuloza

"Tega koncepta ni. Tu gre za klasično financiranje projekta z meddržavno pogodbo, kar je lahko čisto korektno, ampak nima zveze z javno javnim partnerstvom. Očitno nam je ta beseda "partnerstvo" všeč in kaže na to, kot da se ni nič spremenilo, samo iz zasebnega smo spremenili v javno. Preprosto povedano - gre za neumnost," pojasnjuje dr. Mojmir Mrak.



Vse kar morate vedeti o velikem infrastrukturnem projektu drugi tir, si lahko pogledate nocoj v drugem delu 24UR Fokus v oddaji 24UR. Zakaj je tema tako pomembna? Že zdaj so tu opozorila o možnosti korupcije in gradbeno prenapihnjenega projekta. Luka Koper seveda potrebuje drugi tir, o tem ni dvoma. A tu so dvomi, ali ne bomo drugi tir morda preplačali, so tudi dvomi o trasi, pa vprašanja o lobijih, deljenju pogače. Alenka Marovt se je vozila tudi po gradbišču nove proge v Avstriji. Kakšne so primerjave?



Ugotavlja tudi, da so že danes glasna opozorila, da je drugi tir poligon za nov močan gradbeno politični lobi, kupčkanja in mahinacije. Se je država iz preteklih napak kaj naučila? Je oblast sposobna zgraditi resen infrastrukturni projekt, po katerem se ne bodo vršile preiskovalne komisije, kriminalistične preiskave, ovadbe, sojenja, ob tem pa nenadna izguba spomina ... Ne zamudite nocoj rubrike 24UR Fokus!