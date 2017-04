Zapleti pri registraciji mopedov: 'Jaz kot bodoči lastnik bi moral biti star 105 let, moji priči pa 120 let'

Vozniki motorjev, ki imate hitrost omejeno na 25 km/h, imate še manj kot mesec dni časa, da registrirate svoja kolesa s pomožnim motorjem. S prvim majem bosta namreč obvezni registracija mopedov in uporaba čelade. Tako narekujeta oktobra lani sprejeti noveli zakona o motornih vozilih in o pravilih cestnega prometa. Vozniki, ki so se tega lotili, pa se že soočajo s prvimi birokratskimi ovirami.

Kdor bo želel registrirati moped brez ustreznih računov in pogodb, bo moral v posebnem upravnem postopku dokazati svoje lastništvo. (Foto: iStock)

Na družbenih omrežjih se tako množično deli pripetljaj Ljubljančana, ki je svojemu prijatelju poskušal pomagati registrirati star moped Tomos "Laura", letnik 1969, ki ga je kupil preko Bolhe. "Ker se je spremenil zakon in ga je potrebno po novem registrirati, se je po telefonu pozanimal, kako je v zvezi s pridobivanjem lastništva, ker seveda star moped nima več papirjev. Na drugi strani žice je dobil odgovor, da to sploh ni problem, če nima papirjev in, da za pridobitev lastništva (za kasnejšo registracijo) potrebuje le dve priči," opisuje.

Prijatelja sta šla z njim, zapletov niso pričakovali. Dokler jih niso na tehničnih pregledih povprašali po letnicah rojstva: lastnik motorja 1958, priči pa 1961 in 1959. Odgovor jih je šokiral: "Gospod, vi niste dovolj stari, da bi bili lastnik, priče pa morajo biti 15 let starejše od lastnika," jim je odgovorila zaposlena. Najprej so mislili, da se šali, nato so ugotovili, da gre zares. Taka so pravila novega zakonika. Tisti, ki želi pridobiti lastninsko pravico nad vozilom, ki nima papirjev, mora:

- biti 18 let starejši od vozila,

- priči, ki ju pripelje s seboj, morata biti 15 let starejši od njega

"V tem primeru mora biti kolega star 66 let. Midva (priči) pa 81 let. Naj grem v dom upokojencev po enega ateja ali kak....?" se nekje na meji med smehom, zgražanjem in nejevero sprašuje avtor zapisa.

In takoj nato navede še drug primer: "Na sejmu starodobnikov želim kupiti vozilo oldtimer starodobnik, predvojni motor Sachs Wanderer letnik 1930, ki pa (po 87 letih nima več dokumentov). Jaz kot bodoči lastnik, bi torej moral biti star 105 let. Moji priči pa 120 let. Pa dajte mi povedat, kateri idiot v parlamentu si je to sploh izmislil in kateri idioti so to izglasovali in potrdili?" je razočaran in našo državo zato poimenuje kar "Bananastan".

Njegova objava je požela več kot 1700 reakcij in preko 2000 delitev.

Zmeda za lastnike, ki nimajo papirjev o lastništvu

Osnova za vpis v register vozil je dokaz o lastništvu mopeda, torej račun, pogodba ali kakšen drug dokument s podatki o prometu in lastništvu. Pri novejših mopedih, katerih lastniki lahko dokažejo lastništvo, načeloma ne bi smelo biti težav.

Vsi pa vemo, da je na ulicah ogromno starejših modelov mopedov, ki so verjetno že večkrat ali pa vsaj dolgo nazaj zamenjali lastnika, prehajanje vozila iz rok v roke pa je bilo (največkrat med mladimi) najverjetneje opravljeno brez vseh papirjev. "Koliko je pri nas mopedov brez papirjev, ne ve nihče, se pa po Ljubljani po ocenah vozi precej več kot 1000 Piaggovih mopedov ciao, ki so zelo priljubljeni med najstniki. Izvor in poreklo marsikaterega od teh bo zagotovo težko dokazovati," so zapisali pri AMZS-jevi Motoreviji.

Kdor bo želel registrirati moped brez ustreznih računov in pogodb, bo moral v posebnem upravnem postopku dokazati svoje lastništvo.

Vozniki mopedov bodo po novem morali uporabljati tudi zaščitno čelado, poleg tega pa bodo morali voziti po kolesarskih stezah. (Foto: iStock)

Ministrstvo: Način dokazovanja lastništva je odvisen od konkretnega primera

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj na svoji spletni strani objavilo seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov. Med njimi je bilo tudi vprašanje, ali se posebni ugotovitveni postopek izvede za vse mopede na enoten način, npr. z dvema pričama?

In odgovor? "Ne. Način dokazovanja nespornosti lastništva mopeda in pogoja, da je bil moped na ozemlju Slovenije pred 1. majem 2004, je odvisen od konkretnega primera. Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati na odločitev o stvari."



Kot pojasnjujejo, bo registracijska organizacija po prejemu vloge za registracijo mopeda in prilog sama presojala, katera dokazila je morebiti še treba priložiti oz. katera procesna dejanja opraviti. V poštev tako pridejo vsa listinska dokazila, potrdila uradnih evidenc, izjave strank, izjave prič. Verodostojnost izjave stranke oziroma izjave prič referent registracijske organizacije presoja po načelu proste presoje dokazov, kar pa pomeni kritično in logično presojo dokazne vrednosti vsakega dokaza posebej in medsebojnega učinkovanja dokazov. Referent, ki vodi postopek, pa mora opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi dala krivo izjavo (kazenska odgovornost po 284. členu Kazenskega zakonika). Stranke (vložnik, priče) podajo svoje izjave ustno.

Registrska tablica in obvezna čelada

Za prvo registracijo mora lastnik mopeda (ki je dokazano njegov) predložiti tudi potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), če gre za moped, pridobljen v drugi državi članici EU po 1. maju 2004 ali pa je po tem datumu kot nov kupljen v Sloveniji. Več o postopkih si lahko preberete tukaj.

Po vpisu v register vozil, izdaji izjave o skladnosti in opravljenem tehničnem pregledu bo moped dobil tudi novo registrsko tablico, ki jo bo moral lastnik namestiti na zadnji del mopeda. Ta se bo na počasnejših mopedih po barvi razlikovala od vseh drugih. Številke na tablici, široki 150 in visoki 110 milimetrov, ne bodo črne, ampak rdeče, tablica pa bo opremljena tudi z grbom Evropske unije in grbom občine s sedežem upravne enote, ki je moped registrirala.

Vozniki mopedov bodo po novem morali uporabljati tudi zaščitno čelado – bodisi motoristično bodisi kolesarsko, poleg tega pa bodo morali voziti po kolesarskih stezah. Kjer jih ni, bodo smeli mopedi voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje, v vseh primerih pa bodo morali voziti drug za drugim (in ne en ob drugem), še pojasnjujejo pri Motoreviji.